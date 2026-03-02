जब चंद्रग्रहण का डर दिखाकर कोलंबस ने बचाई जान, जाने इतिहास का एक रोचक किस्सा

मुसीबत में कोलंबस ने लगाया दिमाग

बात है साल 1504 की। अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस और उनका दल जमैका के तट पर फंस गया था। उनके जहाज खराब हो चुके थे और खाने-पीने का सामान पूरी तरह खत्म हो चुका था। वहां रहने वालों ने पहले तो उनकी मदद की फिर जैमका के लोगों ने उनको राशन-पानी देने से मना कर दिया। ऐसा होने पर कोलंबस और उनके साथियों का हाल बुरा हो गया। भूख से मौत अब सामने खड़ी थी। जान बचाने के लिए कोलंबस ने दिमाग लगाया।