Silver Anklet Design: हर रोज पहनने के लिए चांदी के पायल की नई 8 डिजाइन

सिल्वर एंकलेट फॉर डेलीवियर

पायल सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन मॉडर्न वुमन हैवी डिजाइंस पहनने से बचती हैं। खासतौर पर वर्किंग वुमन के लिए जींस, ट्राउजर या सूट के साथ पहनना ओल्ड फैशन लगता है। ऐसे में डेली वियर के लिए ये लाइटवेट चांदी की पायल की न्यू डिजाइन परफेक्ट है। जिसे आप आसानी से वेस्टर्न और इंडियन दोनों आउटफिट पर पहन सकती हैं। ( इमेज साभार- इंस्टाग्राम)