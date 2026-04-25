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Silver Anklet Design: हर रोज पहनने के लिए चांदी के पायल की नई 8 डिजाइन

Chandi payal designs: चांदी की पायल सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ मानी जाती है। लेकिन मॉडर्न जनरेशन की वुमन इसे कम ही पहनना चाहती हैं। लेकिन सिल्वर एंकलेट की अब न्यू अट्रैक्टिव डिजाइन मिलती है जिसे हर लड़की पहनना चाहेगी। यहां देखें 8 न्यू डिजाइन

AparajitaApr 25, 2026 11:35 pm IST
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सिल्वर एंकलेट फॉर डेलीवियर

पायल सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन मॉडर्न वुमन हैवी डिजाइंस पहनने से बचती हैं। खासतौर पर वर्किंग वुमन के लिए जींस, ट्राउजर या सूट के साथ पहनना ओल्ड फैशन लगता है। ऐसे में डेली वियर के लिए ये लाइटवेट चांदी की पायल की न्यू डिजाइन परफेक्ट है। जिसे आप आसानी से वेस्टर्न और इंडियन दोनों आउटफिट पर पहन सकती हैं। ( इमेज साभार- इंस्टाग्राम)

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मोतियों वाली डिजाइन

चांदी से बनी छोटी-छोटी मोतियों को पिरोकर बनी ये डिजाइन काफी खूबसूरत है। इसे एक पैर में भी पहना जा सकता है। ये मॉडर्न लुक देगी।

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प्लेन डिजाइन

चांदी की पायल की ये डिजाइन बिल्कुल मॉडर्न वुमन को ध्यान में रखकर बनी है। इसे पैर में पहना तो इसकी हल्की शाइन अट्रैक्ट करेगी लेकिन हाईलाइट नहीं होगी।

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डबल लेयर पायल

प्लेन और सिंपल डिजाइन लेकिन डबल लेयर में है। सिल्वर पायल की ये डिजाइन बिल्कुल न्यू दिख रही थी।

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ब्यूटीफुल डिजाइन

चांदी की पायल थोड़ा सा ट्रेंडिशनल डिजाइन में खोज रहीं तो ये डिजाइन जरूर देख लें। जो काफी अट्रैक्टिव और लाइटवेट है, जिसे डेलीवियर में आराम से पहना जा सकता है।

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हार्ट और फूल डिजाइन&nbsp;

हार्ट और फूलों से बनी ये चांदी के पायल की डिजाइन सुंदर है। जो ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरत लगेगी। डेली वियर के लिए इस तरह के सिल्वर एंकलेट ब्यूटीफुल दिखेंगे।

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फ्लावर डिजाइन

वर्किंग है लेकिन प्लेन पायल नहीं पहनना चाहती हैं तो इस तरह के वन साइड पर बने फ्लावर की डिजाइन वाली पायल पैरों की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगी।

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मोतियों के साथ फूलों की लटकन

सिंपल सी सिल्वर चेन को मोतियों की डिजाइन के साथ अटैच किया गया है और बीच में दो से तीन फ्लावर डिजाइन की लटकन इस पायल को डेलीवियर के लिए परफेक्ट बना रही है। इस तरह की डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी।

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फ्लावर लटकन

लाइटवेट सिल्वर एंकलेट की तलाश में हैं तो इस तरह के डिजाइन को बनवा सकती हैं। ये डेलीवियर में काफी खूबसूरत दिखेंगी।

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