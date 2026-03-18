नवदुर्गा के 9 दिन: जानें किस दिन देवी को क्या भोग लगाएं, जीवन में आएगी खुशहाली और समृद्धि!

नवरात्रि के नौ दिन माता को क्या भोग लगाएं?

चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व पूरे नौ दिनों तक चलता है। इन नौ दिनों देवी के अलग-अलग नौ स्वरूपों का पूजन किया जाता है। हर दिन देवी की पूजा खास तरीके से होती है और उन्हें अलग भोग भी अर्पित किया जाता है। माता को चढ़ाई गई हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है और ये जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी ले कर आता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के कौन से दिन मां को क्या अर्पित किया जाता है और इसके मायने क्या हैं।