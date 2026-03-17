Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले करें घर की सफाई, ये 5 चीजें निकालना बिल्कुल ना भूलें!

नवरात्रि से पहले घर से निकालें ये चीजें

चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। पूरे नौ दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार हिंदू धर्म में बेहद ही खास माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों देवी दुर्गा स्वयं पृथ्वीलोक पर आती हैं और अपने भक्तों में घर में पधारती हैं। इसलिए भक्त देवी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते। माता की चौकी सजाई जाती है, पूरे नौ दिनों देवी के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना होती है और उपवास भी रखा जाता है। चूंकि चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली हैं तो तैयारियां भी काफी हद तक हो गई होंगी।