Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में किस दिन कौन सा रंग पहनें? जानें 9 दिनों के नौ शुभ रंगों का महत्व

नवरात्रि के नौ दिनों के 9 अलग रंग

Chaitra Navratri Colour List: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है और इन खास दिनों में लोग मां दुर्गा की पूजा अराधना करते हैं। मां दुर्गा के हर दिन के हिसाब से अलग रंग को खास महत्व दिया गया है। हर दिन मां दुर्गा के अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और उस दिन विशेष रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं नवरात्रि के किस दिन कौन सा रंग पहनें और किस रंग का क्या महत्व होता है। आप खास रंग के कपड़े पहनकर माता रानी को भी उसी रंग से सजाएं और पूजा करें।