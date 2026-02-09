Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलचेहरे पर निकल रहे पिंपल-एक्ने का बॉडी से जुड़ा है कनेक्शन, जानें कौन से अंगों की गड़बड़ी का देते हैं संकेत

चेहरे पर निकल रहे पिंपल-एक्ने का बॉडी से जुड़ा है कनेक्शन, जानें कौन से अंगों की गड़बड़ी का देते हैं संकेत

Pimple On Different Parts Of Face: चेहरे के अलग-अलग हिस्सों में निकल रहे एक्ने और पिंपल परेशान कर रहे। तो इनकी जड़े हैं गहरी केवल स्किन नहीं बॉडी के इन अंगों से जुड़ा होता है कनेक्शन, न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जैन ने बताया।

AparajitaFeb 09, 2026 01:47 am IST
1/7

चेहरे पर निकल रहे पिंपल का अंगों से कनेक्शन

चेहरे पर निकलने वाले पिंपल और एक्ने हर इंसान के अलग होते हैं। किसी को फोरहेड पर पिंपल होते हैं तो किसी को चिन एरिया पर। वहीं किसी को नाक के पास होते हैं तो किसी को गाल के नीचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चेहरे के अलग-अलग हिस्से पर निकलने वाले पिंपल के लिए बॉडी के अलग-अलग अंगों की गड़बड़ी जिम्मेदार होती है। पॉडकास्ट में डायटीशियन ने बताया कि कब कौन से अंग की गड़बड़ी से चेहरे के कौन से हिस्से पर पिंपल या एक्ने होता है।

2/7

गाल के नीचे बियर्ड वाले हिस्से पर पिंपल

अगर किसी इंसान को गाल के नीचे बियर्ड वाले हिस्से पर अक्सर पिंपल या एक्ने निकलते हैं तो इसका कारण लंग्स ठीक से साफ ना होना होता है।

3/7

चिन एरिया पर पिंपल

अगर किसी महिला के चेहरे में चिन एरिया पर पिंपल ज्यादा होता है तो ये यूटरस में क्लीनिंग ना होने की वजह से होता है। मतलब गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चिन एरिया पर एक्ने होते हैं।

4/7

नाक पर पिंपल

डायटीशियन डिंपल जैन बताती हैं कि नाक पर पिंपल निकलने का कारण हार्ट में रही ब्लॉकेज की निशानी भी होता है।

5/7

आंख के नीचे सूजन

आंख के नीचे हो रही सूजन किडनी में गड़बड़ी की वजह से होता है। अक्सर मॉर्निंग में दिखने वाली सूजन किडनी के ठीक तरीके से वेस्ट मैटेरियल को बॉडी से ना बाहर निकाल देने की वजह से होती है। काफी सारे लोग जो एल्कोहल पीते हैं उनके आंखों के नीचे सूजन इन्फ्लेमेशन की वजह से दिखती है।

6/7

फोरहेड पर पिंपल

अगर किसी को माथे यानी फोरहेड पर बार-बार पिंपल हो रहे हैं तो ये लिवर में गड़बड़ी का लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि फोरहेड का टेंपल एरिया लिवर से कनेक्ट होता है।

7/7

ब्लश एरिया पर पिंपल

अगर किसी को ब्लश लगाने वाले एरिया पर पिंपल निकलते हैं तो ये पेट की गड़बड़ी की निशानी होती है। पेट साफ ना होने की स्थिति में गालों पर पिंपल निकलते हैं।

