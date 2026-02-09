चेहरे पर निकल रहे पिंपल-एक्ने का बॉडी से जुड़ा है कनेक्शन, जानें कौन से अंगों की गड़बड़ी का देते हैं संकेत

चेहरे पर निकल रहे पिंपल का अंगों से कनेक्शन

चेहरे पर निकलने वाले पिंपल और एक्ने हर इंसान के अलग होते हैं। किसी को फोरहेड पर पिंपल होते हैं तो किसी को चिन एरिया पर। वहीं किसी को नाक के पास होते हैं तो किसी को गाल के नीचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चेहरे के अलग-अलग हिस्से पर निकलने वाले पिंपल के लिए बॉडी के अलग-अलग अंगों की गड़बड़ी जिम्मेदार होती है। पॉडकास्ट में डायटीशियन ने बताया कि कब कौन से अंग की गड़बड़ी से चेहरे के कौन से हिस्से पर पिंपल या एक्ने होता है।