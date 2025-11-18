Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलकार्डियोलॉजिस्ट ने दी 10 सब्जियों की लिस्ट, जो नेचुरली कंट्रोल रखती है हाई ब्लड प्रेशर

कार्डियोलॉजिस्ट ने दी 10 सब्जियों की लिस्ट, जो नेचुरली कंट्रोल रखती है हाई ब्लड प्रेशर

Vegetables that lower blood pressure : सीके बिड़ला अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संजीव कुमार गुप्ता कहते हैं कि कुछ खास सब्जियां ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इनमें पोषक तत्व, फाइबर की अधिकता के साथ नमक बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है।

Manju MamgainTue, 18 Nov 2025 08:40 PM
1/11

10 सब्जियां नेचुरली कंट्रोल रखती है हाई बीपी की समस्या

आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) एक आम समस्या है, जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग परेशान हैं। हाई बीपी होने पर लोगों के लिए दिल का दौरा, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और अंधापन जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या को डाइट में कुछ सब्जियां शामिल करके नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। सीके बिड़ला अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संजीव कुमार गुप्ता कहते हैं कि कुछ खास सब्जियां ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इनमें पोषक तत्व, फाइबर की अधिकता के साथ नमक बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है। रोजाना इन सब्जियों का सेवन करने से रक्त वाहिकाएं रिलैक्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल की सेहत मजबूत बनी रहती है।

2/11

हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, केल, लेट्यूस, स्विस चार्ड जैसी हरी सब्जियों में पोटैशियम भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो शरीर में सोडियम का असर कम करके ब्लड वेसल्स की टेंशन घटाता है। हाई BP के रोगियों के लिए यह सब्जियां खासतौर पर फायदेमंद मानी जाती हैं।

3/11

चुकंदर

चुकंदर ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद नाइट्रेट्स शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। जो ब्लड वेसल्स को फैलाकर ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। आप बीपी की समस्या को कंट्रोल रखने के लिए चुकंदर का जूस या सलाद डाइट में शामिल कर सकते हैं।

4/11

लहसुन

सब्जियों में अक्सर मसाले की तरह इस्तेमाल होने वाला लहसुन असल में किसी औषधि से कम नहीं है। इसमें मौजूद एलिसिन ब्लड फ्लो सुधारकर नसों को रिलैक्स करता है। इसके नियमित सेवन से हाई बीपी की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है।

5/11

ब्रोकली

एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स से भरपूर ब्रोकली का सेवन इंफ्लेमेशन कम करके धमनियों को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। ब्रोकली दिल के लिए बेहतरीन सब्जियों में से एक है।

6/11

गाजर

बीटा-कैरोटीन और पोटैशियम से भरपूर गाजर नसों को रिलैक्स करने और ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मदद करती है।

7/11

भिंडी, फ्रेंच बीन्स और खीरा

भिंडी, फ्रेंच बीन्स और खीरा जैसी लो-सोडियम और हाइड्रेटिंग सब्जियां शरीर में फ्लूइड बैलेंस ठीक रखती हैं और दिल का लोड कम करती हैं।

8/11

टमाटर

लाइकोपीन, पोटैशियम और विटामिन C से भरपूर टमाटर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करके धमनियों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।

9/11

सेलरी

सेलरी में फ्थालाइड्स नाम का कंपाउंड होता है जो धमनियों को नेचुरली रिलैक्स करके ब्लड फ्लो स्मूद बनाए रखता है।

10/11

शकरकंद

शकरकंद पोटैशियम और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करता है।

11/11

कैसे खाएं ये सब्जियां

इन सब्जियों को हल्का स्टीम, हल्की भुनाई या सलाद में कच्चा खाएं। ऐसा करने से इनमें मौजूद पोषक पोषक तत्व बने रहते हैं। इसके अलावा जंक फूड का सेवन कम करें, ज्यादा पानी पिएं, नमक कम करें और नियमित एक्सरसाइज करें। बता दें,रोजाना इन सब्जियों को डाइट में शामिल करने से बीपी कंट्रोल और दिल की सेहत दोनों बेहतर बनी रहती है।

Health Tips