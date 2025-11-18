कार्डियोलॉजिस्ट ने दी 10 सब्जियों की लिस्ट, जो नेचुरली कंट्रोल रखती है हाई ब्लड प्रेशर

10 सब्जियां नेचुरली कंट्रोल रखती है हाई बीपी की समस्या

आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) एक आम समस्या है, जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग परेशान हैं। हाई बीपी होने पर लोगों के लिए दिल का दौरा, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और अंधापन जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या को डाइट में कुछ सब्जियां शामिल करके नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। सीके बिड़ला अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संजीव कुमार गुप्ता कहते हैं कि कुछ खास सब्जियां ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इनमें पोषक तत्व, फाइबर की अधिकता के साथ नमक बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है। रोजाना इन सब्जियों का सेवन करने से रक्त वाहिकाएं रिलैक्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल की सेहत मजबूत बनी रहती है।