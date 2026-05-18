शराब पीने वालों को कैंसर स्पेशलिस्ट की सलाह, बताया पीते समय किन 5 बातों का रखें ख्याल

शराब पीने वालों को डॉक्टर की राय

शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है लेकिन फिर भी पार्टीज में इसे पीना एक आदत बन चुका है। आजकल लोग स्ट्रेस कम करने, सोशल मेलजोल, झिझक मिटाने और खुशी पाने के लिए शराब पीते हैं। लैसे में शराब पीने वालों को कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात जरूर सुननी चाहिए।