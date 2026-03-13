LPG Crisis: इंडक्शन खरीदने से पहले जान लें फूली-फूली रोटी बनेगी या नहीं? 5 टिप्स करें नोट!

क्या इंडक्शन पर रोटी बना सकते हैं?

वैश्विक हालातों की वजह से LPG सिलेंडर महंगा हो गया है और बुकिंग डेट भी पहले से बढ़ा दी गई है। ऐसे में अगर अचानक गैस खत्म हो जाए तो इंडक्शन का इस्तेमाल सबसे सही ऑप्शन लगता है। हालांकि इसे ले कर लोगों में एक कन्फ्यूजन बनी रहती है और वो ये है कि क्या इंडक्शन पर रोटी बनाई जा सकती है। जी हां, ये कन्फ्यूजन बड़ी आम है और कई लोग तो इंडक्शन इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता कि इसपर रोटी अच्छी तरह नहीं सिक पाती है। तो चलिए जानते हैं आखिर इंडक्शन पर रोटी बन सकती है या नहीं।