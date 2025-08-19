क्या किस्मत का लिखा बदला जा सकता है? प्रेमानंद महाराज का जवाब हर किसी को सुनना चाहिए!

क्या भाग्य का लिखा बदला जा सकता है?

कभी ना कभी आपने ये जरूर सुना होगा कि भाग्य में जो लिख गया, सो लिख गया। लेकिन ये सवाल भी कई लोगों के मन में आता है कि क्या भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता? कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, फिर क्या अच्छे कर्मों से अपना भाग्य अच्छा नहीं किया जा सकता? इस गहरे सवाल का उत्तर बड़े ही आसान शब्दों में दिया है, श्री प्रेमानंद जी महाराज ने। (Image Credit: Pinterest)