क्या किस्मत का लिखा बदला जा सकता है? प्रेमानंद महाराज का जवाब हर किसी को सुनना चाहिए!

कभी ना कभी आपने ये जरूर सुना होगा कि भाग्य में जो लिख गया, सो लिख गया। लेकिन ये सवाल भी कई लोगों के मन में आता है कि क्या भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता? कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, फिर क्या अच्छे कर्मों से अपना भाग्य अच्छा नहीं किया जा सकता? इस गहरे सवाल का उत्तर बड़े ही आसान शब्दों में दिया है, श्री प्रेमानंद जी महाराज ने। (Image Credit: Pinterest)
प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में सवाल ठीक यही सवाल पूछा गया कि क्या जो हमारे भाग्य में लिख गया है, उसे दोबारा बदला नहीं जा सकता है। इसपर महाराज जी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया कि अच्छे कर्मों से सब कुछ बदला जा सकता है। (Image Credit: Pinterest)
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन है, इसमें सब कुछ बदला जा सकता है। आपके भाग्य में जो कुछ लिखा है या आपके ग्रह नक्षत्र विपरीत हैं, उसका फल आपको जरूर मिलता है। लेकिन अच्छे कर्मों के प्रताप से आप उन्हें बदल सकते हैं।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु का नाम जप करने से आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। जितना हो सके प्रभु का नाम लें, कीर्तन करें, व्रत उपवास करें और अच्छा इंसान बनें।
श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के प्रताप स कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना जाने दें और सत्कर्म करें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, समाज के लिए जितना भी परोपकार करेंगे वो सब आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा।
श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भाग्य पूर्व में लिखे हुए दुख-सुख हैं। अर्थात् ये पहले तय हो चुका है कि हमें कितना सुख मिलेगा या कब-किस घड़ी हमें दुख भोगना पड़ेगा।
हालांकि यह पहले तय हो चुका है कि आपके जीवन में कितना दुख या सुख भोगना लिखा है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि आप अच्छे मनुष्य हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तो आपके दुर्भाग्य को स्वयं भगवान सौभाग्य में बदल देते हैं।