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छोटी-छोटी चीजों से करें घर की सजावट, ये हैं बजट फ्रेंडली आइडियाज

घर की सजावट न सिर्फ घर को सुंदर बनाने का काम करती हैं बल्कि साफ-सुंदर घर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पॉजिटिव असर डालता है। ऐसे में यहां हम कुछ आइडियाज के बारें में बता रहे हैं जो कम खर्चे में घर को सुंदर बनाने में काम आ सकते हैं।

Avantika JainMar 16, 2026 07:48 pm IST
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घर की सजावट के लिए आइडियाज

दिनभर की थकान के बाद एक साफ-सुथरे और खूबसूरत घर में अंदर आते ही तनाव अपने आप कम होने लगता है। इसके अलावा रौशनी, पौधे और रंगों का मिक्स आपको खुशी भी देता है। अगर आप घर को सुंदर तरीके से सजाना चाहती हैं तो सजावट के लिए यहां बजट फ्रेंडली आइडियाज देखें।

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रूम की सुंदरता बढ़ाएंगे पौधे

कहते हैं कि घर के अंदर पौधे रखने से हवा साफ हो जाती है और फोकस भी बढ़ता है। अपने रूम की सजवट के लिए आप कॉर्नर पर पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा धागों का वॉल हैंगिग भी काफी अच्छा लगता है।

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छोटे शो पीस या फ्लॉवर पॉट

घर की सजावट में छोटे शो पीस और फ्लॉवर पॉट्स फर्नीचर और खाली कोनों में जान फूंक सकते हैं। एंटीक या विंटेज शो-पीस को चुन सकते हैं।

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फैंसी लाइट्स

घर के किसी भी कोने को सुंदर बनाना है तो वहां पर एक सुंदर लाइट लगा दें। फैंसी लाइट्स दिखने में काफी अच्छी लगती हैं।

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रूम के कॉर्नर में छोटे फ्रेम्स

छोटी-छोटी डिटेल्स पूरे कमरे के लुक को निखार सकती हैं। छोटे फ्रेम्स में एक अलग ही आकर्षण और गहराई होती है। आप चाहें तो इन फ्रेम्स में अपनी फोटो लगा सकते हैं या फिर कोट्स लिखे हुए लगा सकते हैं।

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लाइटिंग बनाती है खास

रौशनी के बिना सब फीका है। सुंदर पेंटिंग, शो-पीस या वॉल टेक्सचर को हाइलाइट करने के लिए लाइट जरूरी है। इस तरह की फोकस लाइट आपकी पसंदीदा चीजों की ओर ध्यान खींचती है।

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फूलों का इस्तेमाल

सजावट में फूलों का इस्तेमाल सुंदरता बढ़ाने के लिए करें। फूल माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं। रूम के सॉफ्ट और कोजी लुक के लिए फूलों का यूज करें।

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कार्पेट

बेडरूम से लेकर लिविंग रूम तक में, सजावट में कार्पेट जान फूंक सकते हैं। आप अपने रूम के रंग के मुताबिक कार्पेट को चुनें।

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