छोटी-छोटी चीजों से करें घर की सजावट, ये हैं बजट फ्रेंडली आइडियाज

दिनभर की थकान के बाद एक साफ-सुथरे और खूबसूरत घर में अंदर आते ही तनाव अपने आप कम होने लगता है। इसके अलावा रौशनी, पौधे और रंगों का मिक्स आपको खुशी भी देता है। अगर आप घर को सुंदर तरीके से सजाना चाहती हैं तो सजावट के लिए यहां बजट फ्रेंडली आइडियाज देखें।
कहते हैं कि घर के अंदर पौधे रखने से हवा साफ हो जाती है और फोकस भी बढ़ता है। अपने रूम की सजवट के लिए आप कॉर्नर पर पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा धागों का वॉल हैंगिग भी काफी अच्छा लगता है।
घर की सजावट में छोटे शो पीस और फ्लॉवर पॉट्स फर्नीचर और खाली कोनों में जान फूंक सकते हैं। एंटीक या विंटेज शो-पीस को चुन सकते हैं।
घर के किसी भी कोने को सुंदर बनाना है तो वहां पर एक सुंदर लाइट लगा दें। फैंसी लाइट्स दिखने में काफी अच्छी लगती हैं।
छोटी-छोटी डिटेल्स पूरे कमरे के लुक को निखार सकती हैं। छोटे फ्रेम्स में एक अलग ही आकर्षण और गहराई होती है। आप चाहें तो इन फ्रेम्स में अपनी फोटो लगा सकते हैं या फिर कोट्स लिखे हुए लगा सकते हैं।
रौशनी के बिना सब फीका है। सुंदर पेंटिंग, शो-पीस या वॉल टेक्सचर को हाइलाइट करने के लिए लाइट जरूरी है। इस तरह की फोकस लाइट आपकी पसंदीदा चीजों की ओर ध्यान खींचती है।
सजावट में फूलों का इस्तेमाल सुंदरता बढ़ाने के लिए करें। फूल माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं। रूम के सॉफ्ट और कोजी लुक के लिए फूलों का यूज करें।
बेडरूम से लेकर लिविंग रूम तक में, सजावट में कार्पेट जान फूंक सकते हैं। आप अपने रूम के रंग के मुताबिक कार्पेट को चुनें।