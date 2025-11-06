Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलसिर्फ ब्रश करना काफी नहीं, हेल्दी दांतों के लिए ये 5 काम भी जरूरी हैं! आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया रूटीन

सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं, हेल्दी दांतों के लिए ये 5 काम भी जरूरी हैं! आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया रूटीन

Oral Health: ओवरऑल ओरल हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है। इसके साथ कुछ और भी हेल्दी प्रैक्टिस हैं, जो आयुर्वेद से इंस्पायर्ड हैं और आपको अपने रूटीन में शामिल जरूर करनी चाहिए।

Anmol ChauhanThu, 6 Nov 2025 03:44 PM
1/8

सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है

सुबह और शाम ब्रश करना हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। लेकिन क्या हमारी ओरल हेल्थ के लिए इतना काफी है? आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि ब्रश करने के बाद भी मुंह से बदबू आना, दांतों का पीलापन, झनझनाहट होना, मसूड़ों से खून आना; जैसे कई ओरल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो जाहिर है, सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है।

2/8

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताए 5 स्टेप

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट कार्तिक मयूर बताते हैं कि ओवरऑल ओरल हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है। इसके साथ कुछ और भी हेल्दी प्रैक्टिस हैं, जो आयुर्वेद से इंस्पायर्ड हैं और आपको अपने रूटीन में शामिल जरूर करनी चाहिए। आइए जानते हैं ये क्या हैं।

3/8

ऑयल पुलिंग (गंडूष क्रिया)

कार्तिक बताते हैं कि रोजाना आपको लगभग 10 मिनट के लिए ऑयल पुलिंग जरूर करनी चाहिए। आयुर्वेद में इसे गंडूष क्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके लिए मुंह में नारियल का तेल या तिल का तेल भर लें और उसे पूरे मुंह के भीतर घुमाते रहें। इससे दांतों में सड़न और बदबू जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।

4/8

खाने के बाद कुल्ला जरूर करें

जब भी आप खाना खाते हैं, उसके बाद कुल्ला जरूर करें। इसके लिए थोड़ा सा मुंह में भरें और उसे मुंह के भीतर हिलाते हुए बाहर निकाल दें।इससे मुंह में मौजूद खाने के पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे बदबू, सड़न और बैक्टीरिया नहीं पनपते।

5/8

जीभ साफ करना जरूरी है

बहुत से लोग ब्रश कर लेते हैं, लेकिन जीभ साफ नहीं करते। कार्तिक बताते हैं कि ये बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में इसे 'जिह्वा प्रक्षालन' कहा जाता है, जो बैक्टीरिया, टॉक्सिंस और डेड सेल्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके लिए आप टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाजार में आसानी से मिल जाता है।

6/8

मसूड़ों की मसाज करें

मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखने के लिए इनकी रेगुलर मसाज करते रहें। इसके लिए कोई भी आयुर्वेदिक टूथ पाउडर लें और उंगली की मदद से मसूड़ों पर मसाज करें। रोजाना समय नहीं मिल पाता है, तो इसे आप हर दो या तीन दिन में दोहरा सकते हैं।

7/8

हफ्ते में एक बार दातून का इस्तेमाल करें

कार्तिक मयूर कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार आपको नीम की दातून का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नीम एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल होता है, जो दांतों की लगभग हर समस्या को दूर करने में मदद करता है।

8/8

बोनस टिप- वाटर फ्लॉस करें

कई बार रेगुलर ब्रशिंग के बावजूद दांतों में खाने के पार्टिकल फंसे रह जाते हैं, जो बदबू और सड़न का कारण बन सकते हैं। इसलिए हफ्ते में दो बार कम से कम आप वाटर फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं।

