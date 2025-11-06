सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं, हेल्दी दांतों के लिए ये 5 काम भी जरूरी हैं! आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया रूटीन

सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है

सुबह और शाम ब्रश करना हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। लेकिन क्या हमारी ओरल हेल्थ के लिए इतना काफी है? आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि ब्रश करने के बाद भी मुंह से बदबू आना, दांतों का पीलापन, झनझनाहट होना, मसूड़ों से खून आना; जैसे कई ओरल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो जाहिर है, सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है।