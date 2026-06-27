ब्राइड एंड ग्रूम वाली स्पेशल ब्राइडल फुल हैंड मेहंदी डिजाइन, सेव कर लें 8 फोटोज

शादी होने वाली है और अपने लिए किसी सुंदर सी मेहंदी की तलाश में हैं तो इन 8 डिजाइन को सेव कर के रख लें। ब्राइड एंड ग्रूम स्पेशल ये फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन दुल्हन के हाथ पर खूबसूरत लगेगी। सबसे खास बात कि ये डिजाइन ट्रेंड में हैं और ब्राइडल लुक पर परफेक्ट दिखेगी। (सभी इमेज साभार-Pintrest)
होने वाली ब्राइड हैं और हाथों पर रचाने के लिए अट्रैक्टिव मेहंदी की डिजाइन खोज रहीं तो ब्राइड एंड ग्रूम बनी हुई ये हिना पैटर्न हाथों पर खूब जंचेगी। फुल हैंड की ये डिजाइन बनाने में भी इजी है।
स्टनिंग मेहंदी डिजाइन चाहती हैं तो दूल्हा-दुल्हन वाले पैटर्न की ये हिना डिजाइन सेव कर लें। ये होने वाली दुल्हन के साथ ही फेस्टिवल पर लगाने के लिए भी परफेक्ट है।
आजकल ब्राइड्स अक्सर ट्रेंडी डिजाइन की खोज करती हैं लेकिन अगर आप टिपिकल ब्राइडल मेहंदी लगवाना चाहती हैं तो ये डिजाइन बेस्ट हैं। इसमे दूल्हा-दुल्हन के साथ ही हाथी और ब्यूटीफुल शैडो पैटर्न की डिजाइन है।
ढोल, पालकी, ब्राइड एंड ग्रूम के साथ ही फुल हैंड वाली ये डिजाइन बेहद अट्रैक्टिव है और होने वाली दुल्हन के हाथों पर बेहद खूबसूरत दिखेगी।
दूल्हा-दुल्हन के पैटर्न वाली हिना डिजाइन खोज रहीं तो एक ये डिजाइन भी काफी ब्यूटीफुल है। जिसे आप सेव करके रख लें।
ब्राइडल मेहंदी लगाने के लिए ये फुल हैंड हिना डिजाइन स्टनिंग दिख रही है। ब्राइड एंड ग्रूम पैटर्न के साथ भगवान गणेश, झरोखा और कमल के फूल की डिजाइन बनाई गई है।
शुभ विवाह पैटर्न, अग्नि का हवन कुंड, सात फेरे लेते दुल्हा-दूल्हन की ये डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है और ब्राइडल मेहंदी के लिए आइडियल डिजाइन है।
लेटेस्ट ब्राइडल मेहंदी डिजाइन खोज रही हैं ये डिजाइन सेव कर लें। इसमे दूल्हा-दुल्हन के दो पैटर्न बने हैं और ये काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है।