शादी से पहले चाहिए चमकदार स्किन? ये होममेड D-Tan मास्क करेगा कमाल

ब्राइडल स्किनकेयर का मतलब है शादी से पहले त्वचा की खास देखभाल करना, ताकि स्किन हेल्दी और चमकदार दिखे। इसमें क्लीनिंग, मॉइश्चराइजिंग और टैन हटाना बहुत जरूरी होता है। रोज धूल, धूप और पॉल्यूशन से स्किन डल हो जाती है। ऐसे में D-Tan फेस पैक आपकी त्वचा को डीप क्लीन करता है और नेचुरल ग्लो देता है। अगर आप शादी से पहले नियमित रूप से स्किन का ख्याल रखेंगी, तो आपका ब्राइडल लुक और भी सुंदर दिखेगा।
बेसन स्किन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह एक नेचुरल क्लेंजर की तरह काम करता है और चेहरे की गंदगी को साफ करता है। बेसन स्किन से अतिरिक्त ऑयल हटाने में मदद करता है और टैनिंग को कम करता है। यह स्किन को सॉफ्ट और स्मूद बनाता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो बेसन खासतौर पर फायदेमंद है। नियमित इस्तेमाल से चेहरे का रंग साफ और निखरा हुआ दिखता है।
दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन को हल्के तरीके से एक्सफोलिएट करता है। यह डेड स्किन सेल्स हटाकर चेहरे को फ्रेश बनाता है। दही स्किन को ठंडक देता है और टैनिंग को कम करने में मदद करता है। यह चेहरे को मॉइश्चराइज भी करता है, जिससे त्वचा मुलायम और चमकदार दिखती है। गर्मियों में दही का इस्तेमाल खासतौर पर बहुत अच्छा माना जाता है।
भुनी हुई हल्दी स्किन के लिए एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी होती है। यह त्वचा के दाग-धब्बे कम करने में मदद करती है और स्किन को साफ बनाती है। हल्दी से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है। भुनी हल्दी का इस्तेमाल करने से स्किन पर जलन कम होती है और यह आसानी से सूट करती है। शादी से पहले स्किन को ब्राइट बनाने के लिए यह बहुत अच्छा इंग्रीडिएंट है।
चावल का आटा स्किन को ब्राइट बनाने में मदद करता है। यह स्किन को हल्के से एक्सफोलिएट करता है और डेड सेल्स हटाता है। चावल का आटा टैनिंग कम करता है और चेहरे को साफ व फ्रेश बनाता है। यह स्किन को टाइट करने में भी मदद करता है, जिससे चेहरा यंग दिखता है। नियमित इस्तेमाल से स्किन स्मूद और ग्लोइंग बनती है।
मसूर दाल स्किन के लिए एक अच्छे स्क्रब की तरह काम करती है। यह डेड स्किन हटाकर चेहरे को साफ और चमकदार बनाती है। मसूर दाल टैनिंग कम करने में मदद करती है और स्किन को टाइट भी करती है। इसका इस्तेमाल करने से चेहरे की बनावट सुधरती है और स्किन हेल्दी दिखती है। यह एक नेचुरल और सस्ता तरीका है स्किन केयर का।
नारियल तेल स्किन को गहराई से मॉइश्चराइज करता है। यह त्वचा को ड्राई होने से बचाता है और उसे मुलायम बनाता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन को इंफेक्शन से बचाते हैं। नारियल तेल स्किन को हेल्दी ग्लो देता है और फेस पैक को स्मूद बनाता है। यह खासतौर पर ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत फायदेमंद है।
इस फेस पैक को बनाने के लिए सभी चीजों को मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे और गर्दन पर 15–20 मिनट के लिए लगाएं और फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें। हफ्ते में 2–3 बार इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि इसे लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर स्किन सेंसिटिव है तो हल्दी की मात्रा कम रखें। आंखों के आसपास इस पैक को ना लगाएं।