शादी से पहले चाहिए चमकदार स्किन? ये होममेड D-Tan मास्क करेगा कमाल

ब्राइडल स्किनकेयर क्या है?

ब्राइडल स्किनकेयर का मतलब है शादी से पहले त्वचा की खास देखभाल करना, ताकि स्किन हेल्दी और चमकदार दिखे। इसमें क्लीनिंग, मॉइश्चराइजिंग और टैन हटाना बहुत जरूरी होता है। रोज धूल, धूप और पॉल्यूशन से स्किन डल हो जाती है। ऐसे में D-Tan फेस पैक आपकी त्वचा को डीप क्लीन करता है और नेचुरल ग्लो देता है। अगर आप शादी से पहले नियमित रूप से स्किन का ख्याल रखेंगी, तो आपका ब्राइडल लुक और भी सुंदर दिखेगा।