नई दुल्हन के हाथों पर टिक जाएंगी सभी की नजरें, जब रचाएंगी मेहंदी के ये 10 डिजाइंस

Bridal Mehndi Designs 2025: शादी का दिन हर लड़की के लिए खास होता है और इसे परफेक्ट बनाने के लिए लड़कियां हर छोटी-बड़ी चीज का खास ध्यान रखती हैं। फिर चाहे वो शादी का लहंगा हो या हाथों पर लगाने वाली मेहंदी के डिजाइन। आजकल मेहंदी में कई सुंदर डिजाइन आने लगे हैं, जिन्हें हाथों पर रचाने से खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। अगर आप दुल्हन बनने वाली हैं, तो कुछ मेहंदी डिजाइंस हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन्हें आप लगवा सकती हैं, ये हाथों की शोभा बढ़ा देंगे।
दुल्हन अपने हाथों पर ब्राइड ग्रूम वाली मेहंदी डिजाइन लगवा सकती हैं। इस डिजाइन में आपके हाथों में दूल्हा-दुल्हन बनाये जाएंगे और बाकि अरेबिक स्टाइल में डिजाइन होगी।
आप अपने हाथों में मोर वाली मेहंदी डिजाइन भी लगवा सकती हैं। ये मेहंदी डिजाइन आप पूरे या आधे हाथों पर रचा सकती हैं। ये सुंदर लगेगी।
दोनों हाथों पर एक जैसी मेहंदी भी लगवाने का ट्रेंड चल रहा है। आप इस तरह की डिजाइन के लिए फूल वाली मेहंदी चुन सकती है। ये हाथों की सुंदरता बढ़ा देगी।
अरेबिक डिजाइन स्टाइल में फुल हैंड मेहंदी लगवा सकती हैं। ब्राइडल लुक के हिसाब से ये डिजाइन भी हाथों पर सुंदर लगेगी।
अपने होने वाले पति के नाम का लेटर स्टाइल में लिखवाते हुए सुंदर डिजाइन वाली मेहंदी लगवाएं। इस तरह की डिजाइन भी हाथों पर सुंदर लगेगी।
फैंसी स्टाइल वाली मेहंदी लगवानी है, तो अरेबिक डिजाइन बनाते हुए फूल वाली मेहंदी लगवाएं। इस तरह की मेहंदी डिजाइन भी काफी ट्रेंड में चल रही है।
दुल्हन के हाथों पर बेल वाली मेहंदी भी आप लगा सकती हैं। इस तरह की डिजाइन काफी अच्छी लगेगी और हाथ भरे लगेंगे।
हाथों को भरा दिखाने के लिए आप महीन स्टाइल वाली मेहंदी लगाएं। इस तरह की मेहंदी डिजाइन में फूल, ढोलक, लटकन कुछ भी बना सकती हैं।
पतिदेव से प्यार जताने के लिए ब्राइड्स अपने हाथ पर दिल वाली डिजाइन में मेहंदी लगवाएं। इसमें नाम भी लिखवा सकती हैं या फिर डिजाइन बनवा लें।
गुलाब वाली मेहंदी डिजाइन भी हाथों में सजा सकती हैं। इस तरह की डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ा देगी।