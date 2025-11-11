नई दुल्हन के हाथों पर टिक जाएंगी सभी की नजरें, जब रचाएंगी मेहंदी के ये 10 डिजाइंस

ब्राइडल मेहंदी डिजाइन

Bridal Mehndi Designs 2025: शादी का दिन हर लड़की के लिए खास होता है और इसे परफेक्ट बनाने के लिए लड़कियां हर छोटी-बड़ी चीज का खास ध्यान रखती हैं। फिर चाहे वो शादी का लहंगा हो या हाथों पर लगाने वाली मेहंदी के डिजाइन। आजकल मेहंदी में कई सुंदर डिजाइन आने लगे हैं, जिन्हें हाथों पर रचाने से खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। अगर आप दुल्हन बनने वाली हैं, तो कुछ मेहंदी डिजाइंस हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन्हें आप लगवा सकती हैं, ये हाथों की शोभा बढ़ा देंगे।