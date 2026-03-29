Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

लाल-मरून हुआ पुराना! शादी के लिए चुनें ये ब्राइडल लहंगा कलर्स, ट्रेंडी के साथ दिखेंगी स्टाइलिश ब्राइड

आजकल ब्राइडल लहंगे में लाल-मरून कलर्स थोड़ा पुराने हो चुके हैं। अब दुल्हनें अपने लिए पेस्टल-न्यूट्रल शेड्स वाले लहंगे चुन रही हैं। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं, आखिर कौन से लहंगा कलर्स ट्रेंड में हैं।

Deepali SrivastavaMar 29, 2026 08:21 am IST
1/8

ब्राइडल लहंगा कलर्स

शादी का दिन हर लड़की के लिए बेहद खास होता है और इस दिन का ब्राइडल लुक सबसे ज्यादा मायने रखता है। लंबे समय से दुल्हनों की पहली पसंद लाल और मरून रंग के लहंगे रहे हैं, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। मॉडर्न ब्राइड्स अब कुछ नया और यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, जिससे उनका लुक सबसे अलग और स्टाइलिश नजर आए। इन दिनों लाल-मरून से हटके दुल्हनें पेस्टल शेड्स या फिर लाइफ कलर्स को चुन रही हैं। इन रंगों से सिर्फ स्टाइलिश लुक ही नहीं मिलता बल्कि फंक्शन में चार चांद लग जाते हैं। अगर आप भी अपनी शादी में कुछ अलग दिखना चाहती हैं, तो इन कलर्स के लहंगे चुनें।

2/8

पेस्टल पिंक

इन दिनों पेस्टल पिंक लहंगे की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। गुलाबी रंग ट्रेडिशनल भी माना जाता है और ट्रेंडी भी। कई एक्ट्रेसेस बीते सालों से पेस्टल पिंक अपनी शादी के लिए चुन रही हैं और ऐसे ये ट्रेंड में छा चुका है। ये कलर आपको रॉयल, सॉफ्ट और एलिगेंट लुक देगा।

3/8

लैवेंडर लहंगा चुनें

अगर आपको शादी में फेयरी टेल जैसा लुक चाहिए, तो लैवेंडर लहंगा चुनें। लैवेंडर इन दिनों काफी चल रहा है और ये मॉडर्न कलर है। आजकल कई लोग अपनी शादी के लिए इस रंग के लहंगे चुन रहे हैं।

4/8

मिंट ग्रीन

अब हरे रंग के ब्राइडल लहंगे पहनने का ट्रेंड भी काफी कॉमन हो गया है। पहले हरा रंग लोग कम ही पसंद करते थे आजकल ट्रेंड में मिंट ग्रीन छाया हुआ है। मिंट ग्रीन में ब्राइडल लहंगे लड़कियां कैरी करना पसंद कर रही हैं। इस कलर की खासियत ये है कि ये हर स्किन टोन पर फबता है।

5/8

आइवरी शेड्स

अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो न्यूट्रल शेड्स जैसे आइवरी और शैम्पेन चुनें, ये आपको क्लासी लुक देंगे। आइवरी शेड्स वाले ब्राइडल लहंगे आजकल कई अलग पैटर्न और डिजाइन में आ रहे हैं, जो क्लासी और रॉयल लुक देते हैं।

6/8

वाइन लहंगा

ब्राइडल लहंगा कलर में आप वाइन लहंगा भी चुन सकती हैं। अगर आप शादी में ट्रेडिशनल टच रखना चाहती हैं, तो वाइन या बरगंडी रेड का मॉडर्न वर्जन चुन सकती हैं। इस कलर में आप क्लासी ब्राइड दिखेंगी।

7/8

मल्टीकलर ओम्ब्रे

आजकल शादी के लिए ब्राइड मल्टीकलर ओम्ब्रे या फिर बनारसी लहंगे भी चुन रही हैं। दोनों ही पैटर्न काफी ट्रेंड में हैं और रॉयल लुक देते हैं। शादी के लिए इस तरह का लहंगा कलर भी चुन सकती हैं और इन रंगों को इंगेजमेंट या अन्य फंक्शन के लिए भी चुन सकती हैं।

8/8

पाउडर ब्लू

अगर शादी के दिन बिल्कुल अलग और रिफ्रेशिंग दिखना चाहती हैं, तो पाउडर ब्लू कलर का ब्राइडल लहंगा कैरी करें। पाउडर ब्लू ब्राइडल लहंगा बिल्कुल नया ट्रेंड है, जिसे अभी लोग कम पहन रहे हैं। लेकिन इस रंग में भी आप खूबसूरत दिखेंगी।

Fashion Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइललाल-मरून हुआ पुराना! शादी के लिए चुनें ये ब्राइडल लहंगा कलर्स, ट्रेंडी के साथ दिखेंगी स्टाइलिश ब्राइड