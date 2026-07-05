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ब्राइडल चूड़े की शोभा बढ़ा देते हैं ऐसे सुंदर कंगन, देखें 7 डिजाइन

Bridal Kada Design: ब्राइडल चूड़ियों का सेट बनवाने वाली हैं तो प्लेन रेड या कलरफुल चूड़ियों को ही ना पहनें बल्कि कुछ ड्रामेटिक, हैवी और भारी-भरकम कुंदन के कंगनों को सेट में लगाएं। यहां देखें 7 कंगन की हैवी डिजाइन।

AparajitaJul 05, 2026 04:56 pm IST
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ब्राइडल कंगन कलेक्शन

शादी की रस्मों में पहनने के लिए ब्राइडल चूड़ियां बेहद खास होती है। जिसमे सिंपल और प्लेन लाल या मैचिंग कलर की चूड़ियों के साथ कुछ अट्रैक्टिव और हैवी डिजाइन वाले कंगन या कड़े पूरे चूड़ी के सेट को खास बना देते हैं। ब्राइडल चूड़ियों का सेट तैयार करवाना है तो इन हटके और ड्रामेटिक डिजाइन वाले कंगन को जरूर देख लें। जो सिंपल की बजाय बिल्कुल स्पेशल बना देंगे हाथों को। (सभी इमेज साभार- Pintrest)

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मोती और कुंदन का सेट

मोती और कुंदन से सजे ये सुंदर कंगन किसी भी प्लेन कलर की चूड़ी के साथ फिट बैठेंगे। इन्हें लाल, पीला,, हरा या नीला किसी भी कलर के साथ मैच किया जा सकता है।

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हैवी नग वाले कंगन

भारी-भरकम ब्राइडल चूड़ियों का सेट बनवा रही हैं तो इस तरह के लहंगे की एंब्रायडरी से मैच करते नग और कुंदन जड़े कंगन को पहनें, ये काफी खूबसूरत दिखेंगे।

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मीनाकारी कंगन

रेड एंड ग्रीन मीनाकारी वाले कंगन नई नवेली दुल्हन के हाथों में खूब जंचते हैं। ब्राइडल चूड़ियों का सेट तैयार करवा रहीं तो ऐसे कंगन जरूर पास रखें।

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मोती और मीनाकारी

हैवी कंगन पहनने का शौक है तो इस डिजाइन के हैवी मोती और मीनाकारी वाले कंगन खरीदें। ये सिंपल लहंगे में एलिमेंट ऐड करने का काम करेंगे।

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बारीक काम वाले कंगन

त्योहार के मौके पर दुल्हन के हाथ में सजी चूड़ियां खूबसूरत लगती है। इस तरह के बारीक काम वाले चौड़े डिजाइन वाले कंगन को अपनी वैनिटी में जरूर रखें। ब्राइडल कलेक्शन में ये कंगन मैचिंग की साड़ियों और लहंगों के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे।

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टेंपल ज्वैलरी डिजाइन

गोल्डन शेड वाले टेंपल डिजाइन के कड़े और ये चूड़ी का सेट काफी खूबसूरत दिख रहा है। इसे आप रेड या मरून चूड़ियों के साथ भी मैच कर सकते हैं।

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हैवी कुंदन वाले कंगन

हैवी कुंदन जड़ी वाले कड़े हाथों की शोभा बढ़ा देंगे। दुल्हन के लुक को हैवी और खास बनाना चाहती हैं तो ये डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी।

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