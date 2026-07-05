ब्राइडल चूड़े की शोभा बढ़ा देते हैं ऐसे सुंदर कंगन, देखें 7 डिजाइन

ब्राइडल कंगन कलेक्शन

शादी की रस्मों में पहनने के लिए ब्राइडल चूड़ियां बेहद खास होती है। जिसमे सिंपल और प्लेन लाल या मैचिंग कलर की चूड़ियों के साथ कुछ अट्रैक्टिव और हैवी डिजाइन वाले कंगन या कड़े पूरे चूड़ी के सेट को खास बना देते हैं। ब्राइडल चूड़ियों का सेट तैयार करवाना है तो इन हटके और ड्रामेटिक डिजाइन वाले कंगन को जरूर देख लें। जो सिंपल की बजाय बिल्कुल स्पेशल बना देंगे हाथों को। (सभी इमेज साभार- Pintrest)