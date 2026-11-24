ब्लाउज के साथ बनवाएं ये 8 फैंसी डिजाइन

कोई भी खास मौका हो, ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं। खासकर हेवी साड़ियां ऐसे मौकों के लिए बेस्ट रहती हैं। लेकिन अक्सर समझ नहीं आता कि साथ में कैसा ब्लाउज स्टिच कराएं। डिजाइन तो काफी सारे मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से ट्रेंडी डिजाइन सिलेक्ट करना मुश्किल होता है। वैसे भी जब साड़ी महंगी हो तो ब्लाउज भी तो थोड़ा स्पेशल लगना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप ब्राइडल साड़ी तैयार कर रही हैं या किसी खास फंक्शन के लिए हेवी साड़ी ली है, तो यहां हम आपके साथ कुछ फैंसी डिजाइन शेयर कर रहे हैं। इनमें से आप कोई भी डिजाइन अपने टेलर को दिखाकर बनवा सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)