कोई भी खास मौका हो, ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं। खासकर हेवी साड़ियां ऐसे मौकों के लिए बेस्ट रहती हैं। लेकिन अक्सर समझ नहीं आता कि साथ में कैसा ब्लाउज स्टिच कराएं। डिजाइन तो काफी सारे मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से ट्रेंडी डिजाइन सिलेक्ट करना मुश्किल होता है। वैसे भी जब साड़ी महंगी हो तो ब्लाउज भी तो थोड़ा स्पेशल लगना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप ब्राइडल साड़ी तैयार कर रही हैं या किसी खास फंक्शन के लिए हेवी साड़ी ली है, तो यहां हम आपके साथ कुछ फैंसी डिजाइन शेयर कर रहे हैं। इनमें से आप कोई भी डिजाइन अपने टेलर को दिखाकर बनवा सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
ब्लाउज की बैक पर आप कुछ तरह का डायमंड शेप कटवर्क करा सकती हैं। ये बैकलेस वाला फैशनेबल लुक देता है और देखने में काफी स्टाइलिश लगता है। अगर आपके ब्लाउज पीस पर एंब्रॉयडरी का काम है, तो ये डिजाइन काफी बढ़िया लगने वाला है।
ब्राइडल साड़ी हो या हेवी वर्क वाली, हेवी लटकन लगवाने से लुक अलग ही आता है। आप मार्केट से मैचिंग लटकन ले कर ब्लाउज की बैक पर लगवा सकती हैं। साथ में गला कुछ इस तरह का बनवाएं, बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगा।
ब्लाउज की बैक पर वही यू शेप और वी शेप डिजाइन बनवाने की जगह ये फैंसी पैटर्न ट्राई करें। बहुत ही अट्रैक्टिव सा लुक आएगा। नेकलाइन के किनारों पर मैचिंग लेस लगवा सकती हैं। साथ ही लटकन और डोरी का वर्क भी काफी स्टाइलिश लुक देगा।
अगर आप थोड़ा स्टाइलिश बैकलेस वाला लुक चाहती हैं, तो इस तरह का डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। इसमें खूबसूरत कट वर्क का काम है, जो 8 जैसा पैटर्न बना रहा है। इसमें डोरी और हेवी लटकन लगवाएं, साड़ी का लुक गजब का आएगा।
अपने ब्लाउज के साथ की मैचिंग लेस ले कर आप नेकलाइन पर लगवा सकती हैं। आजकल फैंसी लेस मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। ऐसी लेस आप ब्लाउज की स्लीव्स पर भी लगवा सकती हैं। लटकन लगवाकर बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगा।
अगर आप कुछ अलग हटकर बनवाना चाहती हैं, तो नेकलाइन पर ये फैंसी पैटर्न बनवाएं। लेस और लटकन लगवाकर बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आता है। अगर आप सिल्क या बनारसी साड़ी के साथ ब्लाउज बनवाने वाली हैं, तो ये डिजाइन परफेक्ट रहेगा।
हेवी बॉर्डर वाली साड़ी है तो ब्लाउज की बैक पर आप इस तरह का डिजाइन बनवा सकती हैं। बहुत ही सुंदर लुक आता है। इस तरह का पैटर्न आपके ब्लाउज पीस को और भी हेवी बना देता है, जिससे ओवरऑल लुक काफी बढ़िया लगता है।
डबल शेड वाला ब्लाउज पीस है तो बैक पर इस तरह का डिजाइन काफी फैंसी लगेगा। अट्रैक्टिव लुक के लिए आप बैक पर हैंडमेड लटकन और बीड्स लगवा सकती हैं। खासकर सिल्क साड़ियों के साथ ये पैटर्न बहुत फैंसी लगता है।