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सलवार की मोहरी सिंपल ना रखें, बनवाएं ये 8 फैंसी डिजाइन, स्टाइलिश लुक कॉपी करेंगी सहेलियां!

Salwar Mohri Designs: यहां हम आपके लिए मोहरी के ही कुछ फैंसी पैटर्न ले कर आए हैं, जो काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। सिंपल सलवार सिलवाने की जगह आप इस बार ये फैंसी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं।

Anmol ChauhanMar 24, 2026 11:15 am IST
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सलवार की मोहरी के फैंसी डिजाइन

डेली वियर में ज्यादातर महिलाएं सलवार पहनना पसंद करती हैं। क्योंकि एक तो ये कंफर्टेबल होती है और इसका फ्लोई लुक भी काफी सुंदर लगता है। सलवार में उसकी मोहरी काफी मायने रखती है। अगर सलवार के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं तो उसकी मोहरी ही है, जिसे आप स्टाइलिश लुक दे सकती हैं। यहां हम आपके लिए मोहरी के ही कुछ फैंसी पैटर्न ले कर आए हैं, जो काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। सिंपल सलवार सिलवाने की जगह आप इस बार ये फैंसी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। (Images Credit- Pinterest, Instagram)

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फैंसी गोटा पट्टी डिजाइन बनवाएं

सलवार की मोहरी को प्लेन रखने के बजाए आप गोटा पट्टी लेस से ये खूबसूरत सा डिजाइन बनवा सकती हैं। ये बहुत ही रॉयल लुक देगा। खासतौर से अगर आपके सूट पर हेवी एंब्रॉयडरी का वर्क है और सलवार प्लेन है, तो ऐसे डिजाइन आपके लिए बेस्ट रहेंगे।

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मोहरी पर लगवाएं सितारे

गोल्डन सितारे ले कर आप सलवार की मोहरी को कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकती हैं। बहुत ही फैंसी लुक लगेगा। किसी स्पेशल ओकेजन के लिए सूट तैयार करा रही हैं, तो सलवार की मोहरी पर ये खूबसूरत वर्क आपको जरूर ट्राई करना चाहिए।

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स्कैलप कट वर्क डिजाइन बनवाएं

मोहरी को प्लेन रखने के बजाए आप ये स्कैलप कट वर्क पैटर्न बनवा सकती हैं। आजकल ये काफी ट्रेंड में बना हुआ है और देखने में भी बहुत फैंसी लगता है। खासतौर से डेली वियर की सलवार को स्टाइलिश लुक देने का ये सबसे बढ़िया तरीका है।

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मोहरी पर फैंसी लेस वर्क कराएं

सलवार की मोहरी पर आप फैंसी लेस लगवा सकती हैं। सलवार को डिजाइनर लुक देने का ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका है। डेली वियर के लिए हल्की लेस अच्छी रहेगी, वहीं स्पेशल सूटों के लिए आप जरी वाली लेस इस्तेमाल कर सकती हैं।

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खूब चौड़ी मोहरी बनवाएं

मोहरी की चौड़ाई नॉर्मल रखने के बजाए आप थोड़ी सी ज्यादा रख सकती हैं। चौड़ी मोड़ी देखने में काफी फैंसी लगती है। डेली वियर के लिए लेस या मोती सितारों का वर्क नहीं कराना चाहती हैं, तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि मोहरी की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा रखें। लुक काफी फैंसी आएगा।

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टेलर से बनवाएं फैंसी मोहरी

अपने टेलर भैया से बोलकर आप ये डिजाइनर फ्लॉवर पैटर्न वाली मोहरी बनवा सकती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। पहनने के बाद सभी का ध्यान इसी पर जाने वाला है। इसमें खूबसूरत पर्ल वर्क भी है, जिससे लुक में चार चांद लग रहे हैं।

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मैचिंग नेट फैब्रिक अटैच कराएं

कुछ इस तरह से मैचिंग नेट फैब्रिक अटैच करा कर भी आप सलवार की मोहरी डिजाइन करा सकती हैं। ये काफी यूनिक और स्टाइलिश लुक लगेगा। चाहें तो थोड़ा लेस और बीड्स का वर्क भी करा सकती हैं, लुक और भी ज्यादा एलिगेंट लगेगा।

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मैचिंग फैब्रिक की पट्टी लेस लगवाएं

सूट का थोड़ा सा कपड़ा आप कुछ इस तरह से सलवार की मोहरी पर लगवा सकती हैं। ये काफी डिजाइनर लुक लगता है। डेली वियर के सूटों को आप कुछ इस तरह से स्टाइलिश लुक दे सकती हैं।

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