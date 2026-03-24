सलवार की मोहरी सिंपल ना रखें, बनवाएं ये 8 फैंसी डिजाइन, स्टाइलिश लुक कॉपी करेंगी सहेलियां!

सलवार की मोहरी के फैंसी डिजाइन

डेली वियर में ज्यादातर महिलाएं सलवार पहनना पसंद करती हैं। क्योंकि एक तो ये कंफर्टेबल होती है और इसका फ्लोई लुक भी काफी सुंदर लगता है। सलवार में उसकी मोहरी काफी मायने रखती है। अगर सलवार के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं तो उसकी मोहरी ही है, जिसे आप स्टाइलिश लुक दे सकती हैं। यहां हम आपके लिए मोहरी के ही कुछ फैंसी पैटर्न ले कर आए हैं, जो काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। सिंपल सलवार सिलवाने की जगह आप इस बार ये फैंसी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। (Images Credit- Pinterest, Instagram)