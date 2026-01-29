Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलसोनम बाजवा हेल्दी बालों और त्वचा के लिए रोजाना पीती हैं ये हरा जूस, एक्ट्रेस ने दिए ब्यूटी टिप्स

सोनम बाजवा हेल्दी बालों और त्वचा के लिए रोजाना पीती हैं ये हरा जूस, एक्ट्रेस ने दिए ब्यूटी टिप्स

बॉर्डर 2 की एक्ट्रेस सोनम बाजवा अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उनकी फीमेल फैंस एक्ट्रेस की फ्लॉलेस स्किन का राज अक्सर पूछती हैं। इसके पीछे उन्होंने ग्रीन जूस का नुस्खा बताया है। चलिए आपको उनका स्किन केयर रूटीन बताते हैं।

Deepali SrivastavaJan 29, 2026 03:19 pm IST
1/8

एक्ट्रेस सोनम बाजवा

पंजाबी क्वीन सोनम बाजवा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में बॉर्डर 2 में काम किया है और उनकी एक्टिंग के लोग एक बार फिर दीवाने हो चुके हैं। सोनम अपने बिजी शेड्यूल के बीच से अपनी स्किन और हेयर के लिए टाइम जरूर निकालती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका ब्यूटी रूटीन काफी सिंपल लेकिन असरदार है। वह ज्यादा कुछ नहीं करती हैं लेकिन खाने-पीने की चीजों को हेल्दी रखती हैं। चलिए उनका पूरा ब्यूटी रूटीन बताते हैं।

2/8

हरा जूस

सोनम बाजवा बालों और स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए रोजाना एक ग्रीन जूस पीती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा हरा जूस, तो हम बात कर रहे हैं आंवला जूस की। जी हां, आंवला जूस रोजाना खाली पेट एक्ट्रेस पीती हैं और अगर जूस नहीं होता, तो आंवला खाती हैं। उन्होंने खुद इसके बारे में बताया था।

3/8

फायदेमंद आंवला

आंवला विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और खनिजों से भरपूर होता है। आंवला खाने या इसका जूस पीने से बाल मजबूत, चमकदार, घने और काले होते हैं। स्किन के लिए भी आंवला अच्छा होता है। त्वचा ड्राई नहीं होती, ग्लो बना रहता है और एंटी-एजिंग से छुटकारा मिलता है।

4/8

फेस मास्क

सोनम बाजवा का कहना है कि वह कभी-कभार फेस मास्क लगा लेती हैं। उनक कहना है कि मेरे अंदर ज्यादा धैर्य नहीं है, वह लंबे समय तक फेस मास्क लगाकर नहीं बैठ सकती।

5/8

बर्फ वाली मसाज

सोनम को बर्फ से मसाज करना पसंद है। उनका कहना है कि बर्फ वाली मसाज से पोर्स हेल्दी होते हैं और मेकअप परफेक्ट होता है, तो वह रोजाना इसे कर लेती हैं।

6/8

आई मास्क

इसके अलावा सोनम आंखों के नीचे आई मास्क लगा लेती हैं, जिससे काले घेरे ना हो। आई मास्क लगाने से आंखों की सूजन भी कम रहती है और ठंडक मिलती है।

7/8

हेल्दी डायट-पानी

सोनम बाजवा का कहना है कि वह अपनी डायट में हेल्दी फ्रूट्स, सब्जियों को शामिल करती हैं, जिनसे विटामिन सी मिले। साथ में पानी और जूस पीकर खुद को हाइड्रेट रखती हैं।

8/8

सिंपल स्किन केयर

सोनम स्किन स्किन केयर फॉलो करती हैं। रात को सोने से पहले मेकअप क्लीन कर फेस वॉश करती हैं। फिर नाइट क्रीम लगाकर सोती हैं। इससे उनकी स्किन खिली-खिली रहती है।

Beauty Tips