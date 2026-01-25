'बॉर्डर 2' की मेधा राणा से मिलिए, साड़ी हो या स्कर्ट सभी में दिखती हैं सुंदर, गर्ल्स लें मॉडर्न फैशन टिप्स

बॉर्डर 2 फेम एक्ट्रेस मेधा राणा

फिल्म बॉर्डर 2 का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था और अब ये फिल्म सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन जैसे कई बड़े कलाकार हैं। इन स्टार्स के बीच एक्ट्रेस मेधा राणा ने बड़े पर्दे पर बॉर्डर 2 से डेब्यू किया है। इसके पहले मेधा कुछ वेब सीरीज के जरिए ओटीटी डेब्यू कर चुकी हैं। वरुण धवन के अपोजिट दिखीं मेधा की सादगी और एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई। एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी कमाल का है।