'बॉर्डर 2' की मेधा राणा से मिलिए, साड़ी हो या स्कर्ट सभी में दिखती हैं सुंदर, गर्ल्स लें मॉडर्न फैशन टिप्स

फिल्म बॉर्डर 2 का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था और अब ये फिल्म सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन जैसे कई बड़े कलाकार हैं। इन स्टार्स के बीच एक्ट्रेस मेधा राणा ने बड़े पर्दे पर बॉर्डर 2 से डेब्यू किया है। इसके पहले मेधा कुछ वेब सीरीज के जरिए ओटीटी डेब्यू कर चुकी हैं। वरुण धवन के अपोजिट दिखीं मेधा की सादगी और एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई। एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी कमाल का है।
मेधा ने नीले-हरे रंग के कॉम्बिनेशन वाली साड़ी कैरी की है। पर्पल कलर के स्लीवलेस ब्लाउज के साथ ये साड़ी सुंदर लग रही है। मेधा ने ऑक्सीडाइज़्ड झुमके और चूड़ियों के साथ अपना लुक कंप्लीट किया है।
मेधा ने फ्लोरल प्रिंट साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है। ओपन पल्लू के साथ एक्ट्रेस ने पर्ल चोकर, स्टड ईयरिंग्स कैरी किए हैं। इस तरह का साड़ी लुक यंग एज लड़कियों पर अच्छा लगेगा।
मरून कलर की शिफॉन साड़ी और स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज के साथ मेधा फुल फिल्मी वाइब दे रही है। एक्ट्रेस ने इस साड़ी लुक को ऑक्सीडाइज़्ड झुमके और सिल्वर चूड़ियों के साथ पूरा किया है।
मेधा ने स्लीवलेस वेलवेट टॉप के साथ ग्रीन कलर की प्रिंटेड स्कर्ट कैरी की है। इसके साथ उन्होंने ब्लैक हाई थ्रेड हील्स पहनी हुई है। ओपन हेयर और मिनिमल मेकअप के साथ उनका लुक अच्छा लग रहा है।
विंटर पार्टी के लिए आप मेधा का लूज ग्रीन स्वेटशर्ट और ब्लैक सितारों वाली स्कर्ट कैरी कर सकती हैं। मेधा ने इस स्कर्ट लुक के साथ व्हाइट शूज-मोजे पेयर किए हैं। कई बार ओल्ड स्टाइल भी कूल लगता है।
कॉफी कलर का ट्रांसपेरेंट गाउन मेधा ने पार्टी के लिए स्टाइल किया है। किसी पार्टी के लिए आपको ग्लैमरस लुक चाहिए, तो इस तरह का स्लीवलेस गाउन हाई हील्स के साथ पहनें। गले में एक्ट्रेस ने लाइट वेट चोकर पहना है।
मेधा राणा देसी अवतार में भी सुंदर दिखती हैं। एक्ट्रेस ने इस फोटो में फ्लोरल एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा-चोली सेट पहना हुआ है। इस लहंगे में फूलों की कढ़ाई और टैसल डिटेलिंग है। लहंगे के साथ एक्ट्रेस ने गोल्डन हैवी ईयरिंग्स कैरी किए हैं। ये लहंगा लुक किसी खास फंक्शन के लिए स्टाइल करें।