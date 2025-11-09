बॉलीवुड की ये Gen Z एक्ट्रेसेस एथनिक लुक्स में भी देती हैं मॉडर्न टच

Gen Z एक्ट्रेसेस के लुक्स

बॉलीवुड की जेन जी एक्ट्रेसेस के एथनिक लुक्स कमाल के होते हैं। ये एक्ट्रेस अपने एथनिक लहंगा या साड़ी लुक्स में मॉडर्न टच डाल देती हैं, जिससे लुक फ्रेश दिखता है। किसी भी नाइट पार्टी के लिए अगर आप नए आइडिया के साथ ड्रेस कैरी करने का प्लान कर रही हैं, तो Gen Z एक्ट्रेसेस के एथनिक लुक्स देख लें।