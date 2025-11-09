बॉलीवुड की ये Gen Z एक्ट्रेसेस एथनिक लुक्स में भी देती हैं मॉडर्न टच

बॉलीवुड की जेन जी एक्ट्रेसेस के एथनिक लुक्स कमाल के होते हैं। ये एक्ट्रेस अपने एथनिक लहंगा या साड़ी लुक्स में मॉडर्न टच डाल देती हैं, जिससे लुक फ्रेश दिखता है। किसी भी नाइट पार्टी के लिए अगर आप नए आइडिया के साथ ड्रेस कैरी करने का प्लान कर रही हैं, तो Gen Z एक्ट्रेसेस के एथनिक लुक्स देख लें।
मरून कलर के वेलवेट ब्लाउज के साथ सीप लुक वाली रफल साड़ी नितांशी ने स्टाइल की है। हैवी गोल्डन ईयरिंग्स और ओपन हेयर उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है। नितांशी की तरह यंग लड़कियां साड़ी पहन सकती हैं।
हर्षाली मल्होत्रा ने ग्रीन कलर का बनारसी फुल सूट कैरी किया है। यंग लड़कियां किसी खास पार्टी या मेहंदी फंक्शन के लिए इस तरह के ड्रेस कैरी करें। हर्षाली ने बालों को आगे से फोल्ड करते हुए पीछे टक किया है। मैचिंग ईयरिंग्स कैरी किए हैं।
पिंक कलर की शिमर साड़ी और स्क्वॉयर स्टाइल वाला ब्लाउज फुल पार्टी वाइब दे रहा है। खुशी कपूर का ये पिंक लुक आप किसी भी पार्टी के लिए कैरी कर सकती हैं। एक्ट्रेस ने हॉल्टर नेक स्टाइल में ब्लाउज सिलवाया है। इस लुक के साथ एक्ट्रेस ने जूड़ा बनाया है।
मरून कलर का कढ़ाई वाला लहंगा और डीप नेक स्टाइल डोरी वाला ब्लाउज। साथ में बालों में लिपटा हुआ गजरा और हाथों में प्लेन मरून चूड़ियां। रीम के पूरे लुक को खूबसूरत बना रही है। किसी खास फंक्शन के लिए ये बेस्ट है।
हॉल्टर नेक लुक में सिल्वर-ग्रीन कलर का ब्लाउज और बॉर्डर वाली हरी साड़ी में जन्नत सुंदर लग रही हैं। एक्ट्रेस ने सिंपल लुक के साथ साड़ी पहनी है और बालों को खुला छोड़ा है।
लाल रंग के लहंगे में राशा बिल्कुल परी लग रही हैं। लाल लहंगे के ब्लाउज में राशा ने ट्रेसेल्स से परफेक्ट लुक दिया है और दुपट्टा पीछे की ओर से कैरी किया है। लहंगे पर एक्ट्रेस ने सिल्वर जूलरी कैरी की है।
एक्ट्रेस पलक तिवारी ने ऑरेंज कलर का घेर वाला लहंगा पहना हुआ है। इस पर उन्होंने नेट दुपट्टा और जरी वर्क वाला ब्लाउज पहना है, जिसमें ट्रेसेल्स लगे हैं। पलक ने दुपट्टे को आगे से पिन किया है और ओपन हेयर लुक लिया है।
बीज ब्राउन कलर के लहंगे में शनाया सुंदर दिख रही हैं। देसी अवतार में शनाया ने हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ मॉडर्न टच दिया है। एक्ट्रेस ने ईयरिंग्स के साथ बैक स्टाइल दुपट्टा हाथों पर ड्रेप किया है।