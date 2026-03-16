शादी के सालों बाद भी चर्चा में हैं इन एक्ट्रेसेस के ब्राइडल लुक, मिनिमल मेकअप से जीत चुकी हैं दिल

मिनिमल मेकअप वाली ब्राइड्स

एक्ट्रेसेस के बीच शादी पर मिनिमल मेकअप लुक का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि हैवी मेकअप ट्रेंड्स समय के साथ पुराने लगने लगते हैं। ऐसे में मिनिमल लुक टाइमलेस होता है, इस तरह के मेकअप के बाद जब आप शादी के सालों बाद अपनी तस्वीर देखेंगे तो लुक अजीब या लाउड नहीं लगेगा। यही वजह है कि कुछ एक्ट्रेसेस की शादी को सालों हो गईं हैं लेकिन उनके मेकअप लुक आज भी चर्चा में हैं। देखिए, एक्ट्रेसे के मिनिमल मेकअप लुक में क्या खास है।