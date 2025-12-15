बोर्ड स्टूडेंट्स मोटिवेशन हो रही है कम तो पढ़ाई में मन लगाएंगे ये टिप्स, वाकई करते हैं काम

बोर्ड की परीक्षाएं जल्द शुरू होने वाली हैं। ऐसे में पढ़ाई के लिए हर समय बच्चों का मोटिवेशन बनाए रखना कई बार पेरेंट्स को मुश्किल लगने लगता है। अगर आपका बच्चा भी बोर होकर पढ़ाई से मन चुराने लगा है तो पढ़ने के ये असरदार टिप्स उसके बेहद काम आ सकते हैं। ये सभी टिप्स असल जीवन में वाकई काम करते हैं।
पढ़ाई के लिए कोई एक दिन निर्धारित करके पढ़ने के लिए बैठना थकाऊं हो सकता है। इसकी जगह आप रोजाना अपने लिए एक घंटे पढ़ने का लक्ष्य रख सकते हैं। ऐसा करने से थकान कम महसूस होती है और एक नियमित समय सारिणी बनी रहती है। जिससे एकाग्रता बेहतर होगी।
स्टडी टेबल पर बिखरी किताबे, पेन-पेंसिल आपका मोटिवेशन तुरंत खत्म कर सकती हैं। ऐसे में पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ पल निकालकर अपनी डेस्क को साफ-सुथरा और किताबों को व्यवस्थित करें। ऐसा करने से आपका मूड बेहतर और पढ़ाई में मन लगेगा।
सारे पाठ एक दिन में याद करने का लक्ष्य ना रखें। ऐसा करने से आप तनाव महसूस करेंगे। सबसे पहले एक पाठ या कोई 2-3 टॉपिक ही तैयार करें। हर रोज सिर्फ एक पाठ पढ़ने या दोहराने से ध्यान केंद्रित रखने में मदद मिल सकती है।
दिन के दौरान, चुपचाप पढ़ते-पढ़ते आपको नींद आ सकती है। पाठ को जोर से पढ़ना या नोट्स लिखना आपकी एकाग्रता बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह तरीका कम समय के पाठ समझने और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है।
आपको खुद पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है, बस अपने मोबाइल फोन को अपनी पहुंच से दूर रखें या उसे उल्टा करके रख दें। इससे आपको बार-बार नोटिफिकेशन देखने की आदत से बचने में मदद मिलेगी। यह तरीका आपकी पढ़ाई पर एकाग्रता को बढ़ाएगा।
हर व्यक्ति पूरे दिन एक बार जरूर अच्छा और एनर्जी से भरपूर महसूस करता है। अगर आप किसी समय ऐसा महसूस करते हैं तो उस समय को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। इस समय जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको याद होगा।