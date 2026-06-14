नई दुल्हनें ब्लाउज में बनवाएं ये 7 ट्रेंडी फ्रंट नेक डिजाइन, सास-ननद के साथ पड़ोस की भाभियां भी पूछेंगी टेलर का पता

ब्लाउज के फ्रंट नेक डिजाइन

ब्लाउज में आजकल एक से बढ़कर एक डिजाइन और कट टेलर बना देते हैं, जो पहनने पर आकर्षक लुक देते हैं। ब्लाउज के बैक नेक की डिजाइन तो आपने खूब देखी होंगी लेकिन क्या ट्रेंडी फ्रंट नेक वाले पैटर्न देखे हैं। नई नवेली दुल्हनें अपने ब्लाउज के फ्रंट लुक में इस तरह की ट्रेंडी और स्टाइलिश दिखने वाली डिजाइन बनवा सकती हैं। अगर आपने अब तक इन लुक्स को नहीं देखा है, तो यहां से फोटो सेव कर लें। टेलर को यही तस्वीर दिखाकर ब्लाउज के फ्रंट डिजाइन बनवाएं। अगर आप इस तरह के ब्लाउज सिंपल साड़ियों पर भी पहनेंगी, तब भी लोग टेलर का पता जरूर पूछेंगे और आपके लुक की तारीफ भी होगी। तो चलिए कुछ स्टाइलिश फ्रंट डिजाइन वाले ब्लाउज लुक्स दिखाते हैं।