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नई दुल्हनें ब्लाउज में बनवाएं ये 7 ट्रेंडी फ्रंट नेक डिजाइन, सास-ननद के साथ पड़ोस की भाभियां भी पूछेंगी टेलर का पता

ब्लाउज के बैक नेक की डिजाइन आपने खूब देखी होंगी लेकिन क्या फ्रंट लुक वाले ट्रेंडी पैटर्न देखे हैं। नई नवेली दुल्हनें ब्लाउज में फ्रंट लुक के लिए इस तरह की खूबसूरत डिजाइन चुन सकती हैं।

Deepali SrivastavaJun 14, 2026 05:54 pm IST
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ब्लाउज के फ्रंट नेक डिजाइन

ब्लाउज में आजकल एक से बढ़कर एक डिजाइन और कट टेलर बना देते हैं, जो पहनने पर आकर्षक लुक देते हैं। ब्लाउज के बैक नेक की डिजाइन तो आपने खूब देखी होंगी लेकिन क्या ट्रेंडी फ्रंट नेक वाले पैटर्न देखे हैं। नई नवेली दुल्हनें अपने ब्लाउज के फ्रंट लुक में इस तरह की ट्रेंडी और स्टाइलिश दिखने वाली डिजाइन बनवा सकती हैं। अगर आपने अब तक इन लुक्स को नहीं देखा है, तो यहां से फोटो सेव कर लें। टेलर को यही तस्वीर दिखाकर ब्लाउज के फ्रंट डिजाइन बनवाएं। अगर आप इस तरह के ब्लाउज सिंपल साड़ियों पर भी पहनेंगी, तब भी लोग टेलर का पता जरूर पूछेंगे और आपके लुक की तारीफ भी होगी। तो चलिए कुछ स्टाइलिश फ्रंट डिजाइन वाले ब्लाउज लुक्स दिखाते हैं।

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स्वीटहार्ट नेक डिजाइन

ब्लाउज में आप फ्रंट लुक के लिए स्वीटहार्ट नेक डिजाइन चुन सकती हैं। ये पैटर्न थोड़ा ब्रॉड स्टाइल में होगा लेकिन अट्रैक्टिव लुक देगा। सिंपल साड़ी पर भी इस तरह के डिजाइन जचते हैं।

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कॉलर नेक डिजाइन

कॉलर नेक ब्लाउज डिजाइन भी सिंपल साड़ी को सुंदर बना देगा। अगर आप ज्यादा खुली हुई डिजाइन पसंद नहीं करती हैं, तो इस तरह के पैटर्न को चुनें। इसके अलावा फॉर्मल लुक के लिए भी ये परफेक्ट रहेगा।

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मिरर वर्क डीप नेक

मिरर स्टाइल वाले ब्लाउज कैरी कर रही हैं, तो डीप नेक चोली स्टाइल में सिलवाएं। इसमें शोल्डर से लेकर फ्रंट डीप होता है और ये साटिन साड़ियों पर जचेगा।

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वी नेक ब्लाउज

डीप भी चाहिए और ज्यादा खुला हुआ नहीं, तो वी नेक वाली फ्रंट डिजाइन सिलवाएं। इसमें गोटा पट्टी या फिर साड़ी के बॉर्डर के हिसाब से वी बना दिया जाता है। इस तरह का ब्लाउज भी आप स्टाइल कर सकती हैं।

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डीप नेक कट ब्लाउज डिजाइन

डीप नेक स्टाइल में कट वाली डिजाइन बनी हुई है। इस ब्लाउज में साइड से गोल कट लुक दिया गया है, जो अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ब्लाउज फ्रंट डीप वी शेप में बना हुआ है।

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फ्रंट डीप नेक एंब्रॉयडरी ब्लाउज

सिंपल साड़ी और एंब्रॉयडरी ब्लाउज सिलवा रही हैं, तो फ्रंट डीप नेक वाला पैटर्न बनवाएं। इस तरह का ब्लाउज आपको क्लासी लुक देगा। आजकल ये डिजाइन काफी ट्रेंड में हैं।

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हॉल्टर नेक डिजाइन

हॉल्टर नेक स्टाइल वाले ब्लाउज भी आप सिलवा सकती हैं। अगर हैवी साड़ी है, तो इस तरह के पैटर्न खूबसूरत लगेंगे। साटिन, नेट साड़ियों के साथ ये पैटर्न सुंदर लगेंगे।

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