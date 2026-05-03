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पुराने हुए डीप-गोल पैटर्न! अब बनवाएं ये 9 ब्लाउज बैक डिजाइन, हर कोई पूछेगा टेलर का पता

 सिंपल ब्लाउज का पैटर्न अब पुराना हो चुका है, अब बैक में ट्रेंडी और खूबसूरत कट वाली डिजाइन्स बनने लगी हैं। ये ब्लाउज डिजाइन सिंपल साड़ी पर भी सुंदर लगेंगे और हर कोई आप से टेलर का पता पूछेगा।

Deepali SrivastavaMay 03, 2026 11:01 am IST
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ब्लाउज के लेटेस्ट बैक डिजाइन्स

अगर आप अपने ब्लाउज लुक में कुछ नया और स्टाइलिश जोड़ना चाहती हैं, तो अब वक्त है सिंपल पैटर्न से आगे बढ़ने का। आजकल ब्लाउज के फ्रंट से ज्यादा बैक डिजाइन पर फोकस किया जा रहा है, जो पूरे लुक को बेहद आकर्षक बना देता है। खूबसूरत कटिंग, डोरी, लेस और यूनिक शेप्स वाले बैक डिजाइन्स न सिर्फ ट्रेंडी हैं बल्कि हर साड़ी के साथ आसानी से स्टाइल भी किए जा सकते हैं।

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प्लीटेड बैक डिजाइन

हरे रंग के इस ब्लाउज में प्लीटेड डिजाइन बनी हुई है और बीच में सफेद बटन या मोती लगा सकते हैं। ऊपर की ओर ओवल कट क्लासी लग रही है। ये ब्लाउज ट्रेंडी होने के साथ सुंदर भी है।

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लीफ बैक डिजाइन

पफ स्लीव्स और लीफ वाली बैक डिजाइन के साथ ये ब्लाउज अच्छा लग रहा है। सिंपल या हैवी स्टाइल वाली साड़ी पर ये ब्लाउज सुंदर लगेगा।

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डोरी-मोती ब्लाउज

डोरी लटकन वाले डिजाइन पसंद है, तो इस तरह की डोरी लगवाते हुए मोती लगवाएं। ऐसे ब्लाउज के बैक डिजाइन भी बेहद खूबसूरत लगेंगे। बैक साइड में गोल गले में ये क्लासी लुक देंगे।

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बेल बैक डिजाइन

बैक ब्लाउज में आप बेल स्टाइल भी बनवा सकती हैं। इसमें नीचे से कंधे की ओर बेल बनाएं और बीच में लीफ बनाते जाएं। फिर इसमें मैचिंग बटन या मोती लगवा लें।

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हॉल्टक-डीप बैक ब्लाउज

हैवी एम्ब्रॉडरी वाले ब्लाउज में आप इस तरह का पैटर्न बनवा सकते हैं। हॉल्टर नेक डिजाइन बनाकर फिर डीप बैक सिलवाएं। ये आपको क्लासी लुक देगा।

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फुल बैक डिजाइन

पफ स्लीव्स के साथ फुल बैक डिजाइन बनाई गई है लेकिन बीच में ट्विस्ट दिया गया है। इसमें बीच में डोरी और बटन लगाकर उसे बंद किया गया है। ये बैक ब्लाउज का नया पैटर्न है।

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बैक बटन डिजाइन

अगर सिंपल तरीके से बैक ब्लाउज का डिजाइन बनवाना चाहती हैं, तो इस तरह का पैटर्न भी बनवा सकती हैं। इसमें आप फुल बंद ब्लाउज सिलवाएं और कपड़े वाले ही बटन लगवा लें। ये सिंपल डिजाइन रहेगा और देखने में सुंदर लगेगा।

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डबल पैटर्न डिजाइन

साड़ी अगर आपकी दो कलर या पैटर्न में है, तो इस तरह का ब्लाउज सिलवाएं। इसमें आप सिंपल पैटर्न बनवाते हुए साइड में गोल या फूल वाली कोई पैटर्न बनवा सकती हैं। बीच में बटन या लटकन लगवाएं।

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प्लीट्स बैक ब्लाउज पैटर्न

प्लीट्स स्टाइल वाला ब्लाउज पैटर्न भी आप बनवा सकती हैं और इसमें साइड में राउंड डिजाइन दे सकती हैं। इस ब्लाउज में पफ स्लीव्स बनी हुई है, जो सुंदर लुक दे रहे हैं।

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