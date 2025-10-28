भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल का दूध से नहलाकर हुआ स्वागत, जानें मिल्क बाथ के फायदे

भोजपुरी सिनेमा में अपने हिट गानों और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाले खेसारी अब राजनीति में भी कदम रख चुके हैं। खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। खेसारी के फैंस और समर्थकों ने यह खबर सुनते ही उनका स्वागत दूध से नहलाकर और सिक्कों में तोलकर किया। दूध से नहाने का चलन नया नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी एक परंपरा है जिसका उपयोग रानियां और राजघराने के लोग अपनी त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए करते थे। बता दें, दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड, विटामिन और प्रोटीन त्वचा को मुलायम, चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं मिल्क बाथ लेने से क्या फायदे मिलते हैं और क्या है इसे लेने का सही तरीका और सावधानी।
दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड और फैट्स त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करके रूखी और फटी त्वचा को सॉफ्ट बनाए रखने में मदद करते हैं। मिल्क बाथ ड्राई स्किन, एक्जिमा और सोरायसिस में राहत देता है।
लैक्टिक एसिड एक माइल्ड AHA है जो मृत त्वचा कोशिकाओं को धीरे-धीरे हटाता है। इससे त्वचा चमकदार और स्मूद दिखती है। मिल्क बाथ लेने से ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और डल स्किन में सुधार होता है।
दूध में विटामिन A, D और एंजाइम्स होते हैं जो पिग्मेंटेशन, दाग-धब्बे और टैनिंग कम करते हैं। नियमित इस्तेमाल से स्किन टोन इवन होती है। यह सनबर्न, हाइपरपिग्मेंटेशन जैसी समस्या में फायदा देता है।
गुनगुने दूध से नहाने से शरीर रिलैक्स होता है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन बनाता है, जो स्ट्रेस कम करता है। मिल्क बाथ अनिद्रा और थकान में फायदेमंद है। इसके अलावा दूध में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। इससे झुर्रियां, फाइन लाइन्स और उम्र के निशान कम दिखते हैं। लंबे समय तक युवा और टाइट स्किन बनाए रखने के लिए मिल्क बाथ ले सकते हैं।
दूध के प्रोटीन और फैट्स में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। जो सनबर्न, रैशेज या शेविंग के बाद की जलन में तुरंत राहत देते हैं। मिल्क बाथ संवेदनशील त्वचा वालों के लिए बेस्ट है।
मिल्क बाथ लेने के लिए सबसे पहले 2-3 कप कच्चा दूध या पाउडर मिल्क,1 कप शहद, 5-10 बूंदें लैवेंडर, गुलाब की पंखुड़ियां ले लें। अब एक टब में गुनगुना पानी भरकर उसमें दूध, शहद और एसेंशियल ऑयल मिलाकर करीब आधे घंटे स्नान करें। इसके बाद बॉडी को हल्के गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में 1-2 बार मिल्क बाथ जरूर लें। लेकिन आपको अगर दूध से एलर्जी है तो मिल्क बाथ लेने से परहेज करें। इसके अलावा नहाने के लिए ज्यादा गर्म पानी यूज ना करें।