भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल का दूध से नहलाकर हुआ स्वागत, जानें मिल्क बाथ के फायदे

मिल्क बाथ के फायदे

भोजपुरी सिनेमा में अपने हिट गानों और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाले खेसारी अब राजनीति में भी कदम रख चुके हैं। खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। खेसारी के फैंस और समर्थकों ने यह खबर सुनते ही उनका स्वागत दूध से नहलाकर और सिक्कों में तोलकर किया। दूध से नहाने का चलन नया नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी एक परंपरा है जिसका उपयोग रानियां और राजघराने के लोग अपनी त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए करते थे। बता दें, दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड, विटामिन और प्रोटीन त्वचा को मुलायम, चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं मिल्क बाथ लेने से क्या फायदे मिलते हैं और क्या है इसे लेने का सही तरीका और सावधानी।