साड़ी स्टाइलिंग टिप्स: सादगी में भी ग्लैमर कैसे लाएं? सीखें भूमिका चावला के इस लुक से

भूमिका चावला फैशन

भूमिका चावला का यह ब्लैक बनारसी साड़ी लुक बेहद एलिगेंट और क्लासी है। Tere Naam से घर-घर में पहचान बनाने वाली भूमिका आज भी अपने सिंपल और ग्रेसफुल स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। इस लुक में उन्होंने ट्रेडिशनल बनारसी साड़ी को मॉडर्न टच के साथ कैरी किया है, जो फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट है। उनकी मिनिमल ज्वेलरी, सॉफ्ट मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल पूरे लुक को और भी खास बनाते हैं। यह लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जो ज्यादा ओवरड्रेस नहीं करना चाहतीं, लेकिन फिर भी स्टाइलिश दिखना चाहती हैं।