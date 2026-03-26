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साड़ी स्टाइलिंग टिप्स: सादगी में भी ग्लैमर कैसे लाएं? सीखें भूमिका चावला के इस लुक से

भूमिका चावला का ब्लैक बनारसी साड़ी लुक बेहद क्लासी और एलिगेंट है। फिल्म तेरे नाम से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस का यह स्टाइल फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन देता है।

Shubhangi GuptaMar 26, 2026 04:42 pm IST
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भूमिका चावला फैशन

भूमिका चावला का यह ब्लैक बनारसी साड़ी लुक बेहद एलिगेंट और क्लासी है। Tere Naam से घर-घर में पहचान बनाने वाली भूमिका आज भी अपने सिंपल और ग्रेसफुल स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। इस लुक में उन्होंने ट्रेडिशनल बनारसी साड़ी को मॉडर्न टच के साथ कैरी किया है, जो फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट है। उनकी मिनिमल ज्वेलरी, सॉफ्ट मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल पूरे लुक को और भी खास बनाते हैं। यह लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जो ज्यादा ओवरड्रेस नहीं करना चाहतीं, लेकिन फिर भी स्टाइलिश दिखना चाहती हैं।

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ब्लैक बनारसी साड़ी का खास आकर्षण

ब्लैक रंग की बनारसी साड़ी हमेशा से ही रॉयल और क्लासी मानी जाती है। इस साड़ी में गोल्डन जरी का काम बहुत सुंदर तरीके से किया गया है, जो इसे और रिच लुक देता है। बॉर्डर और पल्लू का डिजाइन साड़ी को खास बनाता है। यह साड़ी फेस्टिव, शादी या किसी खास मौके पर पहनने के लिए एकदम सही चॉइस है।

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ब्लाउज का स्टाइल

इस लुक में भूमिका ने साड़ी के साथ ब्लैक फुल स्लीव्स ब्लाउज पहना है, जो काफी एलिगेंट लग रहा है। वेलवेट फैब्रिक ब्लाउज लुक को और रिच बनाता है। सिंपल और सॉलिड ब्लाउज होने की वजह से साड़ी का डिजाइन ज्यादा उभरकर नजर आता है। यह स्टाइल सर्दियों के फंक्शन के लिए भी एकदम परफेक्ट है।

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ज्वेलरी का परफेक्ट चुनाव

इस लुक में गोल्डन ज्वेलरी का इस्तेमाल किया गया है, जो साड़ी के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है। लंबे ईयररिंग्स और हाथों में चूड़ियां लुक को ट्रेडिशनल टच दे रही हैं। ज्यादा भारी ज्वेलरी ना पहनकर लुक को बैलेंस रखा गया है, जिससे यह और भी क्लासी लगता है।

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मेकअप लुक

मेकअप की बात करें तो भूमिका ने बहुत ही सॉफ्ट और नेचुरल मेकअप किया है। हल्का फाउंडेशन, न्यूड लिप्स और सॉफ्ट आई मेकअप उनके चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग बना रहा है। ज्यादा हैवी मेकअप ना करके उन्होंने लुक को सिंपल और एलिगेंट रखा है, जो हर उम्र की महिलाओं पर अच्छा लगता है।

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क्लासिक हेयरस्टाइल

इस लुक में उन्होंने बालों को स्लीक बन में बांधा है, जो ट्रेडिशनल लुक को और खूबसूरत बनाता है। यह हेयरस्टाइल बहुत ही क्लीन और क्लासी लगता है। साथ ही यह ज्वेलरी और साड़ी के डिजाइन को भी अच्छे से हाइलाइट करता है।

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कब पहनें ऐसा लुक?

यह लुक शादी, फेस्टिव फंक्शन या किसी खास इवेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप सिंपल लेकिन रॉयल लुक चाहती हैं, तो इस तरह की साड़ी और स्टाइलिंग ट्राई कर सकती हैं। यह लुक खासतौर पर नाइट फंक्शन के लिए बहुत अच्छा लगता है।

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क्यों है यह लुक खास?

इस पूरे लुक की सबसे खास बात इसकी सादगी और क्लास है। बिना ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के भी यह लुक बहुत स्टाइलिश लगता है। अगर आप कम चीजों में ज्यादा एलिगेंस चाहती हैं, तो यह लुक आपके लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

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