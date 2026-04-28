शादियों में कैसे पहनें साड़ी? भोजपुरी एक्ट्रेसेस के इन लुक्स से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा आपकी तारीफ

भोजपुरी हसीनाएं एक्टिंग के साथ स्टाइल में भी नंबर वन पर रहती हैं। अक्षरा से लेकर मोनालिसा तक सभी एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स हैवी और स्टाइलिश होते हैं। अभी शादी का सीजन चल रहा है और महिलाएं पहले से ही आउटफिट्स डिसाइड कर लेती हैं। अगर आप इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि शादी में कैसी साड़ी पहनने चाहिए या फिर उसे स्टाइल करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो इन एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से फैशन टिप्स ले सकती हैं। चलिए आपको इनके खास लुक्स दिखाते हैं।
शादी में आप ट्रेडिशनल स्टाइल में दिखना चाहती हैं, तो आम्रपाली दुबे की तरह सिल्क साड़ी चुनें। ये साड़ी सदाबहार है और इसका ट्रेंड हमेशा रहता है। अलग पैटर्न और कलर में आप कई अच्छी डिजाइनर सिल्क साड़ी ले सकती हैं। इसके साथ चोकर या लॉन्ग वाली जूलरी और सुंदर हेयरस्टाइल बनाकर लुक पूरा करें।
हैवी साड़ी नहीं पहनना चाहती हैं, तो हल्का पैटर्न चुनें। लाइट बॉर्डर वाली शिफॉन साड़ी लें। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने आसमानी रंग की साड़ी और पीले-हरे रंग का स्ट्रैपी ब्लाउज कैरी किया है। लटकन झुमके और ओपन हेयर लुक के साथ उनका ये स्टाइल परफेक्ट दिख रहा है।
मोनालिसा ने रेड-गोल्डन लाइन वाले ब्लाउज के साथ मस्टर्ड येलो कलर की खूबसूरत साड़ी ओपन पल्ले के साथ पहनी हुई है। इस साड़ी का पैटर्न भी खूबसूरत है और ये शादी के लिए परफेक्ट रहेगी।
गर्मी के हिसाब से हल्के फैब्रिक वाली साड़ी कैरी करना चाहती हैं, तो रानी चटर्जी की तरह लिनेन पिंक कलर की साड़ी स्टाइल करें। ये साड़ी गोल्डन बॉर्डर में है और इसके साथ उन्होंने हैवी झुमके स्टाइल किए हैं। मिनिमल मेकअप और जूड़ा के साथ लुक अच्छा लग रहा है।
भोजुपरी एक्ट्रेस निधि ने आर्ट सिल्क वाली हैवी रेड कलर की साड़ी स्टाइल की है। साड़ी के साथ मैचिंग रेड ब्लाउज और भरे हाथों में चूड़ियां खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने नॉर्मल मेकअप और ओपन हेयर के साथ लुक पूरा किया है। निधी की तरह आप भी इस पैटर्न में साड़ी चुन सकती हैं।
साटिन फैब्रिक में टील ब्लू कलर की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी अंजना सिंह ने कैरी की हुई है। एक्ट्रेस ने इस साड़ी के साथ वी नेक पैटर्न में ब्लाउज पहना हुआ है, जिसकी स्लीव्स की डिजाइन खूबसूरत लग रही है। मिनिमल मेकअप और हाफ टाई हेयरस्टाइल से लुक परफेक्ट दिख रहा है।
क्रीम कलर की बनारसी सिल्क साड़ी आम्रपाली दुबे ने कैरी की हुई है। इस साड़ी का बॉर्डर रेड कलर का है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। कॉलर ब्लाउज के साथ ये साड़ी एक्ट्रेस ने पहनी हुई है। लाइट मेकअप, जूड़ा हेयर, चूड़ियों के साथ आप भी इस तरह की साड़ी कैरी करें।
मोनालिसा ने सुर्ख लाल रंग की बनारसी साड़ी कैरी की हुई है। शादी के फंक्शन में आप हैवी स्टाइल में इस तरह की साड़ी पहन सकती हैं। उन्होंने लॉन्ग स्लीव्स और गोल गले में लाइनिंग डिजाइन वाला ब्लाउज सिलवाया है। मिनिमल जूलरी, मेकअप और ओपन हेयरस्टाइल के साथ लुक पूरा किया है।