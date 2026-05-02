Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

ट्रेडिशनल में चाहिए ग्लैम टच? 'भोजपुरी क्वीन' मोनालिसा के इस लुक से लें टिप्स

अगर आप साड़ी में ग्लैमरस और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो Monalisa का यह रेड साड़ी लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है। सिंपल स्टाइलिंग के साथ उनका अंदाज बेहद एलिगेंट और आकर्षक लगता है।

Shubhangi GuptaMay 02, 2026 02:00 pm IST
1/8

मोनालिसा का स्टाइल स्टेटमेंट

मोनालिसा का फैशन हमेशा बोल्ड, कॉन्फिडेंट और ट्रेंडी होता है। इस रेड साड़ी लुक में उन्होंने अपने स्टाइल स्टेटमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है। उनका यह लुक बताता है कि साड़ी सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं, बल्कि ग्लैमरस भी हो सकती है। अगर आप पार्टी या फेस्टिव फंक्शन में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो मोनालिसा का यह अंदाज आपके लिए परफेक्ट है। कम मेहनत में भी आप ऐसा स्टाइल आसानी से कैरी कर सकती हैं।

2/8

साड़ी का ब्राइट रेड कलर

मोनालिसा ने इस लुक में ब्राइट रेड साड़ी पहनी है, जो बहुत ही आकर्षक और क्लासी लग रही है। रेड कलर हमेशा से ही लव, पावर और कॉन्फिडेंस का सिंबल माना जाता है। यह कलर हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है और आपको तुरंत हाइलाइट करता है। शादी, पार्टी या फेस्टिव सीजन में इस तरह की ब्राइट साड़ी पहनकर आप अपने लुक को खास बना सकती हैं।

3/8

ब्लाउज डिजाइन का बोल्ड टच

इस लुक में मोनालिसा का ब्लाउज काफी स्टाइलिश और बोल्ड है। स्ट्रैपी और फिटेड डिजाइन उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा है। यह ब्लाउज साड़ी के साथ बहुत अच्छी तरह मैच कर रहा है और पूरे आउटफिट को ग्लैमरस बना रहा है। अगर आप अपने लुक में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, तो इस तरह का ब्लाउज डिजाइन जरूर ट्राई करें।

4/8

साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल

मोनालिसा ने साड़ी को बहुत ही साफ और सिंपल तरीके से ड्रेप किया है। पल्लू को फ्री स्टाइल में रखा गया है, जिससे लुक और ज्यादा ग्रेसफुल लग रहा है। सही ड्रेपिंग से आपकी साड़ी का लुक पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप भी साड़ी में स्लिम और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो इस तरह की ड्रेपिंग स्टाइल अपनाएं।

5/8

जूलरी का मिनिमल लुक

इस लुक में मोनालिसा ने बहुत ही मिनिमल जूलरी पहनी है। छोटे ईयररिंग्स और सिंपल ब्रेसलेट उनके लुक को बैलेंस कर रहे हैं। ज्यादा जूलरी पहनने के बजाय उन्होंने सिंपल एक्सेसरीज चुनी हैं, जिससे उनका आउटफिट ज्यादा हाइलाइट हो रहा है। आप भी अपने लुक को क्लासी रखने के लिए मिनिमल जूलरी ट्राई कर सकती हैं।

6/8

मेकअप का ग्लोइंग टच

मोनालिसा का मेकअप सॉफ्ट और ग्लोइंग है। उन्होंने न्यूड बेस के साथ डार्क आई मेकअप और सॉफ्ट लिप कलर चुना है, जो उनके लुक को बैलेंस कर रहा है। इस तरह का मेकअप हर फंक्शन के लिए परफेक्ट रहता है। अगर आप भी साड़ी पहन रही हैं, तो ग्लोइंग और नेचुरल मेकअप ट्राई करें।

7/8

हेयरस्टाइल का एलिगेंस

इस लुक में मोनालिसा ने अपने बालों में पफ बनाया है और बाकी को खुला रखा है, जो बहुत ही नेचुरल और स्टाइलिश लग रहे हैं। हल्के वेव्स उनके पूरे लुक को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। अगर आप साड़ी में सॉफ्ट और ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो ओपन हेयरस्टाइल एक अच्छा ऑप्शन है।

8/8

कैसे करें यह लुक रीक्रिएट?

अगर आप मोनालिसा का यह लुक अपनाना चाहती हैं, तो रेड या ब्राइट कलर की साड़ी चुनें। इसके साथ स्ट्रैपी ब्लाउज पहनें और साड़ी को सिंपल तरीके से ड्रेप करें। मिनिमल जूलरी और ग्लोइंग मेकअप रखें। बालों को ओपन रखें ताकि लुक और आकर्षक लगे। इस तरह आप आसानी से एक परफेक्ट ग्लैमरस साड़ी लुक पा सकती हैं।

Fashion Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलट्रेडिशनल में चाहिए ग्लैम टच? 'भोजपुरी क्वीन' मोनालिसा के इस लुक से लें टिप्स