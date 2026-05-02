ट्रेडिशनल में चाहिए ग्लैम टच? 'भोजपुरी क्वीन' मोनालिसा के इस लुक से लें टिप्स

मोनालिसा का स्टाइल स्टेटमेंट

मोनालिसा का फैशन हमेशा बोल्ड, कॉन्फिडेंट और ट्रेंडी होता है। इस रेड साड़ी लुक में उन्होंने अपने स्टाइल स्टेटमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है। उनका यह लुक बताता है कि साड़ी सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं, बल्कि ग्लैमरस भी हो सकती है। अगर आप पार्टी या फेस्टिव फंक्शन में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो मोनालिसा का यह अंदाज आपके लिए परफेक्ट है। कम मेहनत में भी आप ऐसा स्टाइल आसानी से कैरी कर सकती हैं।