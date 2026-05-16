कम्फर्टेबल कुर्ता सेट में अक्षरा सिंह ने एयरपोर्ट फैशन को दिया देसी ट्विस्ट, वायरल लुक

अक्षरा सिंह का स्टाइल

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपने फैशन और सिंपल स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। इस बार उनका एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने येलो कलर का खूबसूरत कुर्ता सेट पहना है जिसमें वह बेहद फ्रेश और एलिगेंट लग रही हैं। उनका यह आउटफिट गर्मियों के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा था। बिना ज्यादा हैवी मेकअप और एक्सेसरीज के भी अक्षरा ने अपने सिंपल लुक से लोगों का ध्यान खींच लिया। उनका यह एयरपोर्ट फैशन कम्फर्ट और स्टाइल का शानदार कॉम्बिनेशन है।