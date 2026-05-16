कम्फर्टेबल कुर्ता सेट में अक्षरा सिंह ने एयरपोर्ट फैशन को दिया देसी ट्विस्ट, वायरल लुक

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपने फैशन और सिंपल स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। इस बार उनका एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने येलो कलर का खूबसूरत कुर्ता सेट पहना है जिसमें वह बेहद फ्रेश और एलिगेंट लग रही हैं। उनका यह आउटफिट गर्मियों के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा था। बिना ज्यादा हैवी मेकअप और एक्सेसरीज के भी अक्षरा ने अपने सिंपल लुक से लोगों का ध्यान खींच लिया। उनका यह एयरपोर्ट फैशन कम्फर्ट और स्टाइल का शानदार कॉम्बिनेशन है।
अक्षरा सिंह ने अपने एयरपोर्ट लुक में ब्राइट येलो कलर का कुर्ता चुना। इस कुर्ते पर सफेद रंग की खूबसूरत प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी की गई है जो पूरे लुक को और आकर्षक बना रही है। कुर्ते की ढीली फिटिंग इसे काफी आरामदायक बना रही है। ट्रैवलिंग के दौरान ऐसे आउटफिट पहनना बेहद आसान और कम्फर्टेबल होता है। गर्मियों में हल्के और ढीले कपड़े पहनने वालों के लिए यह लुक अच्छा फैशन इंस्पिरेशन हो सकता है।
अक्षरा ने कुर्ते के साथ मैचिंग पलाजो स्टाइल बॉटम्स पहने हैं। पलाजो की ढीली फिटिंग और हल्का फैब्रिक उनके पूरे आउटफिट को और ज्यादा आरामदायक बना रहा है। ट्रैवलिंग के समय टाइट कपड़ों की जगह ऐसे ढीले और सॉफ्ट आउटफिट ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। अगर आप भी एयरपोर्ट या लॉन्ग ट्रिप के लिए कोई सिंपल एथनिक लुक ढूंढ रही हैं, तो अक्षरा का यह आउटफिट आसानी से ट्राई किया जा सकता है।
अपने इस एयरपोर्ट लुक के साथ अक्षरा सिंह ने मिनिमल मेकअप रखा। उन्होंने न्यूड मेकअप और हल्की लिपस्टिक के जरिए अपने चेहरे को फ्रेश लुक दिया। ज्यादा मेकअप की जगह उन्होंने नेचुरल ग्लो को हाईलाइट किया, जो गर्मियों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होता है। ट्रैवल के दौरान हल्का मेकअप चेहरे को आरामदायक महसूस कराता है। उनका यह अंदाज उन लड़कियों के लिए परफेक्ट है, जिन्हें कम मेकअप वाला एलिगेंट लुक पसंद है।
अक्षरा सिंह ने अपने आउटफिट के साथ ब्लैक सनग्लासेस कैरी किए, जो उनके एयरपोर्ट लुक को और स्टाइलिश बना रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक सिंपल ब्राउन स्लिंग बैग भी लिया, जो ट्रैवलिंग के लिए काफी उपयोगी और फैशनेबल लग रहा था। उनका यह एक्सेसरी सिलेक्शन काफी मिनिमल लेकिन स्मार्ट था।
प्रिंटेड क्रॉप टॉप और स्कर्ट में अक्षरा का ये लुक भी एकदम स्टाइलिश और कंफर्टेबल है। कंफर्ट के साथ स्टाइल को परफेक्टली बैलेंस करता है। इस आउटफिट को अक्षरा ने स्पोर्ट्स शूज के साथ कंपलीट किया है जो एकदम कूल और क्लासी लुक दे रहे हैं।
लूज पैंट्स, टैंक टॉप और जैकेट पहने अक्षरा यहां भी परफेक्ट एयरपोर्ट लुक फैशन गोल्स दे रही हैं। लंबी यात्रा के लिए इस तरह के आउटफिट्स एकदम सही रहते हैं। उठने-बैठने में परेशानी नहीं होती और स्टाइल भी मेंटेन रहता है। सनग्लासेस लगाए अक्षरा परफेक्ट ट्रैवल गोल्स दे रही हैं।
यह कहना गलत नहीं होगा कि अक्षरा के एयरपोर्ट लुक्स हर उम्र की महिलाओं के लिए अच्छा फैशन इंस्पिरेशन देते हैं। खासतौर पर ट्रैवलिंग में ऐसे हल्के और आरामदायक आउटफिट सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर आप भी इस सीजन में आसान और स्टाइलिश फैशन ट्राई करना चाहती हैं, तो उनका यह लुक जरूर रीक्रिएट कर सकती हैं।