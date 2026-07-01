ना ज्यादा भारी, ना बिल्कुल सिंपल! अक्षरा सिंह का सूट लुक है हर मौके के लिए बेस्ट

भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह ने हल्के मिंट रंग का पलाजो सूट पहना है, जो पहली नजर में ही बेहद सॉफ्ट और एलिगेंट लुक देता है। इस तरह का रंग गर्मियों, त्योहारों और दिन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप ऐसा रंग चुनती हैं, तो बिना ज्यादा मेहनत के भी आपका पूरा लुक फ्रेश और स्टाइलिश दिखाई देता है। यह रंग हर स्किन टोन पर आसानी से अच्छा लगता है।
सूट पर की गई हल्की कढ़ाई इसे और भी आकर्षक बना रही है। पूरे कपड़े पर छोटे-छोटे डिजाइन और नीचे की ओर भारी काम इसे संतुलित लुक देते हैं। यही वजह है कि आउटफिट ज्यादा चमकदार भी नहीं लगता और बिल्कुल सादा भी नहीं दिखता। अगर आप शादी या परिवार के किसी खास कार्यक्रम में जा रही हैं, तो इस तरह की कढ़ाई वाला सूट अच्छा विकल्प हो सकता है।
इस लुक में स्ट्रेट पैंट की जगह पलाजो चुना गया है, जिससे पूरा लुक और भी ग्रेसफुल लग रहा है। पलाजो पहनने में आरामदायक होने के साथ-साथ हर तरह की बॉडी पर अच्छा लगता है। अगर आप लंबे समय तक किसी कार्यक्रम में रहने वाली हैं, तो पलाजो सूट आपको स्टाइल के साथ आराम भी देगा।
हल्के काम वाला लंबा दुपट्टा पूरे लुक को खूबसूरती से पूरा कर रहा है। इसे एक तरफ कंधे पर खुला छोड़ने से आउटफिट और भी रॉयल दिखता है। अगर आपका सूट हल्के रंग का है, तो इसी तरह का दुपट्टा पूरे लुक की सुंदरता कई गुना बढ़ा सकता है।
अक्षरा सिंह ने बालों को बीच से मांग निकालकर साफ बन में बांधा है। यह हेयरस्टाइल चेहरे की खूबसूरती को उभारता है और पूरे लुक को क्लासी बनाता है। अगर आपका आउटफिट पहले से ही आकर्षक है, तो ऐसा सिंपल हेयरस्टाइल सबसे अच्छा रहता है। इससे आपका चेहरा भी साफ नजर आता है।
इस लुक में मेकअप बहुत हल्का और संतुलित रखा गया है। सॉफ्ट बेस, हल्की आंखों का मेकअप और नेचुरल लिप शेड पूरे लुक को फ्रेश बना रहे हैं। अगर आप दिन के किसी फंक्शन में जा रही हैं, तो इसी तरह का मेकअप आपके चेहरे की खूबसूरती को बिना ज्यादा भारी दिखाए निखार सकता है।
अक्षरा सिंह ने इस लुक के साथ बहुत भारी गहने नहीं पहने हैं। छोटे ईयररिंग्स और अंगूठियां पूरे लुक को खूबसूरती से बैलेंस कर रही हैं। अगर आपका सूट पहले से कढ़ाई वाला है, तो हल्की जूलरी पहनना बेहतर रहता है। इससे आउटफिट का आकर्षण बना रहता है और लुक ओवर नहीं लगता।
अगर आपके घर में शादी, सगाई, तीज, रक्षाबंधन, करवा चौथ या कोई पारिवारिक कार्यक्रम है, तो इस तरह का मिंट पलाजो सूट बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे हल्की हील्स, छोटी पोटली और सादे मेकअप के साथ पहनकर आप बेहद स्टाइलिश और एलिगेंट लुक पा सकती हैं।