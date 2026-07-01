ना ज्यादा भारी, ना बिल्कुल सिंपल! अक्षरा सिंह का सूट लुक है हर मौके के लिए बेस्ट

अक्षरा सिंह का सूट लुक

भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह ने हल्के मिंट रंग का पलाजो सूट पहना है, जो पहली नजर में ही बेहद सॉफ्ट और एलिगेंट लुक देता है। इस तरह का रंग गर्मियों, त्योहारों और दिन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप ऐसा रंग चुनती हैं, तो बिना ज्यादा मेहनत के भी आपका पूरा लुक फ्रेश और स्टाइलिश दिखाई देता है। यह रंग हर स्किन टोन पर आसानी से अच्छा लगता है।