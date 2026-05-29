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Bhojpuri Queen: आम्रपाली दुबे की हर चीज है खास, घर से लेकर गाड़ियों तक सब लग्जरी

भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार आम्रपाली दुबे अपनी फिल्मों के साथ-साथ लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी खूब चर्चा में रहती हैं। आलीशान घर, महंगी कारें और शानदार फैशन सेंस उनकी जिंदगी को और खास बनाते हैं।

Shubhangi GuptaMay 29, 2026 04:59 pm IST
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टीवी से भोजपुरी स्टार बनने तक

आम्रपाली दुबे ने अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की थी। उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया, लेकिन असली पहचान उन्हें भोजपुरी फिल्मों से मिली। साल 2014 में फिल्म ‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ से उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में एंट्री की। पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने बहुत कम समय में उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बना दिया। आज आम्रपाली भोजपुरी सिनेमा का बड़ा नाम बन चुकी हैं।

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करोड़ों की मालकिन हैं आम्रपाली

आम्रपाली दुबे आज भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। फिल्मों, स्टेज शो और ब्रांड प्रमोशन से उनकी शानदार कमाई होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वो करोड़ों की मालकिन हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। आम्रपाली की लाइफस्टाइल देखकर साफ पता चलता है कि वे बेहद लग्जरी जिंदगी जीती हैं। उनके फैंस भी उनकी सफलता की कहानी को काफी पसंद करते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं।

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आलीशान घर में रहती हैं एक्ट्रेस

साल 2019 में आम्रपाली दुबे ने अपना शानदार और लग्जरी फ्लैट खरीदा था। उनका घर बेहद खूबसूरत और मॉडर्न इंटीरियर से सजा हुआ है। घर का हर कोना बहुत क्लासी और आरामदायक नजर आता है। सोशल मीडिया पर कई बार उन्होंने अपने घर की झलक भी दिखाई है। उनके घर में बड़ी-बड़ी खिड़कियां, स्टाइलिश फर्नीचर और शानदार डेकोरेशन है। आम्रपाली का यह घर उनकी मेहनत और सफलता की कहानी भी दिखाता है।

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महंगी कारों का है खास शौक

आम्रपाली दुबे को लग्जरी कारों का काफी शौक है। उनके कार कलेक्शन में BMW, Range Rover और Toyota Fortuner जैसी शानदार गाड़ियां शामिल हैं। वे अक्सर अपनी लग्जरी कारों के साथ तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं। उनका कार कलेक्शन देखकर साफ पता चलता है कि उन्हें रॉयल लाइफ जीना पसंद है। आम्रपाली का स्टाइल और उनकी पसंद दोनों ही फैंस को काफी प्रभावित करते हैं। उनकी हर नई कार सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहती है।

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स्टेज शो से भी होती है तगड़ी कमाई

फिल्मों के अलावा आम्रपाली दुबे स्टेज शो से भी अच्छी कमाई करती हैं। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि लोग उन्हें लाइव देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वे एक स्टेज शो के लिए करीब 3 से 4 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं। उनके डांस और परफॉर्मेंस को लोग खूब पसंद करते हैं। यही वजह है कि अलग-अलग शहरों और इवेंट्स में उन्हें लगातार बुलाया जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी हर दिन बढ़ती जा रही है।

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सोशल मीडिया से भी कमाती हैं लाखों

आम्रपाली दुबे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो उनकी तस्वीरों और वीडियोज को खूब पसंद करते हैं। वे अक्सर अपने शूट, ट्रैवल और फैशन की झलक फैंस के साथ शेयर करती हैं। ब्रांड प्रमोशन और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी उनकी शानदार कमाई होती है। उनकी हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। सोशल मीडिया ने उनकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया है।

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फैशन और स्टाइल से जीतती हैं दिल

आम्रपाली दुबे का फैशन सेंस भी काफी शानदार है। ट्रेडिशनल साड़ी हो या मॉडर्न आउटफिट, वे हर लुक में बेहद खूबसूरत लगती हैं। उनके स्टाइल को फैंस खूब फॉलो करते हैं। ज्वेलरी, मेकअप और सिंपल एलिगेंट लुक उनकी खास पहचान बन चुका है। कई लोग उनके फैशन से इंस्पिरेशन भी लेते हैं।

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मेहनत से बनाया बड़ा नाम

आम्रपाली दुबे की सफलता के पीछे उनकी मेहनत और लगातार काम करने का जज्बा है। टीवी से शुरुआत करके भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम बनाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट से यह कर दिखाया। आज वे लाखों लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस बन चुकी हैं। उनकी फिल्में, गाने और स्टाइल हर जगह चर्चा में रहते हैं। आम्रपाली की कहानी यह दिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी इंसान अपनी अलग पहचान बना सकता है।

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