Bhojpuri Queen: आम्रपाली दुबे की हर चीज है खास, घर से लेकर गाड़ियों तक सब लग्जरी

स्टेज शो से भी होती है तगड़ी कमाई

फिल्मों के अलावा आम्रपाली दुबे स्टेज शो से भी अच्छी कमाई करती हैं। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि लोग उन्हें लाइव देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वे एक स्टेज शो के लिए करीब 3 से 4 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं। उनके डांस और परफॉर्मेंस को लोग खूब पसंद करते हैं। यही वजह है कि अलग-अलग शहरों और इवेंट्स में उन्हें लगातार बुलाया जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी हर दिन बढ़ती जा रही है।