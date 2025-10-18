भाई दूज पर दिखें ग्लैमरस! एक्ट्रेसेस के ट्रेंडी शरारा सूट लुक्स से लें स्टाइल इंस्पिरेशन

भाई दूज भाई-बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करने का खास अवसर है। इसके लिए अपने लुक को भी खास बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है। त्योहारों पर एथनिक ड्रेसेस काफी अच्छी लगती हैं और इस मौके के लिए शरारा सूट्स जरूर चुन सकती हैं। ये काफी आरामदायक, स्टाइलिश और ट्रेंडी होते हैं। सही फैब्रिक, रंग, एंबेलिशमेंट और एक्सेसरीज के साथ स्टाइलिंग कर आप भी फेस्टिव रेडी लुक पा सकती हैं। इतना ही नहीं, एक्ट्रेसेस के इन ट्रेंडी शरारा सूट लुक्स से भी आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं।
सान्या मल्होत्रा ने व्हाइट कलर का शरारा सूट पहना है जिसपर गोल्डन वर्क किया गया है। उन्होंने खूबसूरत झुमकियों, बन हेयरस्टाइल और लाइट मेकअप के साथ लुक कंपलीट किया है।
सोनाक्षी सिन्हा ने पाउडर ब्लू कलर का हैवी वर्क वाला शरारा सेट पहना है और परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक क्रिएट किया है। भाई दूज के लिए सोनाक्षी का ये लुक परफेक्ट चॉइस साबित हो सकता है।
फिल्म दिल बेचारा फेम एक्ट्रेस संजना सांघी का भी ये शरारा लुक एकदम ट्रेंडी और स्टाइलिश है। ट्रेडिशनल लुक में ग्लैमर का तड़का लगाना चाहती हैं तो उनका ये लुक जरूर फॉलो कर सकती हैं।
दीपिका पादुकोण ने बॉटल ग्रीन कलर का शरारा सूट पहना है जिसपर बहुत महीन गोल्डन वर्क किया गया है। उन्होंने एकदम मिनिमल स्टाइलिंग की है और परफेक्ट एथनिक फैशन गोल्स दे रही हैं।
अदिति राव का ये ब्लैक शरारा सेट स्टाइल और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बो है। लॉन्ग ईयरिंग्स और स्लीक बन हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने रॉयल लुक क्रिएट किया है।
पेस्टल कलर पसंद करती हैं तो अवनीत कौर के इस लुक से जरूर इंस्पिरेशन ले सकती हैं। मिनिमल वर्क के साथ ये सूट बेहद खूबसूरत और एलिगेंट है, भाई दूज के मौके के लिए परफेक्ट भी।
हरे रंग के इस शरारा सूट में दिव्यांका त्रिपाठी बला की खूबसूरत लग रही हैं और परफेक्ट फेस्टिव वाइब्स दे रही हैं। भाई दूज के लिए उनका ये सिंपल और एलिगेंट लुक जरूर फॉलो कर सकती हैं।
पिंक डुअल टोन में शिल्पा शेट्टी का शरारा सूट भी हद से ज्यादा सुंदर है और उन्होंने बखूबी स्टाइल भी किया है। वहीं, शिल्पा का लाइट मेकअप, झुमके और पोटली बैग लुक में चार चांद लगा रहे हैं।