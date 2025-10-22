भाई दूज पर छोटे भाई को दें ये 7 उपहार, रिश्ते को मजबूत बनाएंगे ये अनोखे गिफ्ट आइडियाज

भाई दूज पर भाई के लिए पसंद करें यूनिक गिफ्ट आइडियाज

भाई-बहन के प्रेम और विश्वास की डोर से बंधा खूबसूरत पर्व भाईदूज 2025 इस साल 23 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। बता दें, यह पर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करके उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं तो भाई भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। अगर आपका भाई आपसे उम्र में छोटा है तो आप उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए उसके लिए भाई दूज के यूनिक और क्रिएटिव गिफ्ट्स उपहार में पसंद कर सकती हैं। आपका भाई स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल, ये यूनिक गिफ्ट आइडियाज ट्रेडिशनल होने के साथ मॉडर्न टच भी देते हैं।