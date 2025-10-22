Hindustan Hindi News
भाई दूज पर छोटे भाई को दें ये 7 उपहार, रिश्ते को मजबूत बनाएंगे ये अनोखे गिफ्ट आइडियाज

Bhai Dooj Gifts for Brother : अगर आपका भाई आपसे उम्र में छोटा है तो आप उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए उसके लिए भाई दूज के यूनिक और क्रिएटिव गिफ्ट्स उपहार में पसंद कर सकती हैं। आपका भाई स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल, ये यूनिक गिफ्ट आइडियाज ट्रेडिशनल होने के साथ मॉडर्न टच भी देते हैं।

Manju MamgainWed, 22 Oct 2025 11:27 AM
भाई दूज पर भाई के लिए पसंद करें यूनिक गिफ्ट आइडियाज

भाई-बहन के प्रेम और विश्वास की डोर से बंधा खूबसूरत पर्व भाईदूज 2025 इस साल 23 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। बता दें, यह पर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करके उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं तो भाई भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। अगर आपका भाई आपसे उम्र में छोटा है तो आप उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए उसके लिए भाई दूज के यूनिक और क्रिएटिव गिफ्ट्स उपहार में पसंद कर सकती हैं। आपका भाई स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल, ये यूनिक गिफ्ट आइडियाज ट्रेडिशनल होने के साथ मॉडर्न टच भी देते हैं।

फ्लावर बुके विद पर्सनलाइज्ड नोट

भाई दूज पर भाई को देने के लिए एक फ्रेश फ्लावर बुके के साथ हैंडरायटन नोट या कस्टमाइज्ड मग ऐड करें। ये सिंपल लेकिन इमोशनल गिफ्ट है जो भाई दूज की परंपरा के साथ मैच करता है। यह उपहार आपको ₹300 से 1000 की कीमत तक मिल जाएगा।

बुक या क्रिएटिविटी बॉक्स

उनकी फेवरेट जॉनर की बुक या आर्ट सेट, क्रिएटिविटी बॉक्स उपहार में दें। अगर भाई ज्यादा छोटा है, तो उसे देने के लिए एजुकेशनल टॉयज जैसे पजल्स या DIY किट्स परफेक्ट रहेंगे।

स्मार्ट वॉच

अगर भाई टेकी हैं, तो उसे स्मार्ट वॉच गिफ्ट में दें। ये यूटिलिटेरियन गिफ्ट है जो भाई की डेली लाइफ को आसान बनाने में मदद कर सकता है।

ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट्स हैम्पर

हेल्दी ट्विस्ट के लिए प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स हैम्पर या हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट्स दें, जिसमें उनके नाम का मैसेज हो। ये फेस्टिव और न्यूट्रिशन गिफ्ट है।

ग्रूमिंग किट या परफ्यूम सेट

भाई दूज पर भाई को एक हाई-क्वालिटी ट्रिमर, स्किनकेयर किट या ब्रांडेड परफ्यूम हैम्पर दें। ये सेल्फ-केयर को प्रमोट करेगा और भाई को स्पेशल फील करने में मदद करेगा।

पर्सनलाइज्ड फोटो कोलाज

आपके साथ भाई की पुरानी तस्वीरों से बना एक खूबसूरत कोलाज पोस्टर या फ्रेम गिफ्ट करें। इसे कस्टमाइज करके नाम या मैसेज ऐड करें। ये नॉस्टेल्जिक गिफ्ट हमेशा भाई के चेहरे पर मुस्कान लाएगा।

