Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलBhai Dooj Gift Ideas: भाई दूज पर बहन को दें ये 7 उपहार, दिल छू लेगा हर गिफ्ट आइडिया

Bhai Dooj Gift Ideas: भाई दूज पर बहन को दें ये 7 उपहार, दिल छू लेगा हर गिफ्ट आइडिया

Bhai Dooj 2025 Gift Ideas : भाई दूज 2025 के दिन भाई बहनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए उन्हें खूबसूरत उपहार देते हैं। अगर आप भी भाई दूज के बजट फ्रेंडली गिफ्ट्स आइडियाज को लेकर कंफ्यूजन में हैं तो ये गिफ्ट आइडियाज आपको पसंद आ सकते है।

Manju MamgainTue, 21 Oct 2025 11:18 PM
1/8

भाई दूज के बजट फ्रेंडली गिफ्ट्स आइडियाज

दिवाली के पांच दिन के त्योहार का आखिरी दिन भाई दूज 2025 होता है। इस साल भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास की डोर से बंधा यह पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस खास दिन बहनें अपने भाई का तिलक करके आरती करते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं तो भाई भी बहनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए उन्हें खूबसूरत उपहार देते हैं। अगर आप भी भाई दूज के बजट फ्रेंडली गिफ्ट्स आइडियाज को लेकर कंफ्यूजन में हैं तो ये भाई दूज के उपहार आपको पसंद आ सकते है।

2/8

पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी

आप इस भाई दूज बहन को उसके नाम के पहले अक्षर या उसकी बर्थ डेट से जुड़ा नेम पेंडेंट, बर्थस्टोन रिंग या कस्टम ब्रेसलेट ग‍िफ्ट कर सकते हैं। ये न सिर्फ दिखने में खूबसूरत लगते हैं बल्कि भाई के साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी बनाते हैं।

3/8

फोटो फ्रेम

भाई-बहन की पुरानी तस्वीरों वाला डिजिटल फ्रेम बहन को इस भाई दूज गिफ्ट कर सकते हैं। इस फ्रेम में आप बचपन की प्यारी यादें कैद करके बहन को उपहार में दे सकते हैं।

4/8

स्मार्टवॉच

अगर आपकी बहन को टेक्नोलॉजी से प्यार है, तो कोई अच्छी सी स्मार्टवॉच गिफ्ट कर सकते हैं। ये गिफ्ट न ट्रेंडी होने के साथ स्टाइल का भी ध्यान रखता है।

5/8

फैशन हैंडबैग

ब्रांडेड बैग ज्यादातर हर लड़की को पसंद होते हैं। आप इन्हें घर बैठे-बैठे ही बहन के लिए आनलाइन बुक करवा सकते हैं। बहन को बड़ा बैग पसंद ना हो तो उसके लिए स्लिंग बैग खरीद सकते हैं।

6/8

स्किनकेयर

आप अपनी बहन को सेल्फ-केयर किट भी भाई दूज पर गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें फेस मास्क, एसेंशियल ऑयल, बॉडी लोशन और सेंटेड कैंडल्स जैसी चीजें शामिल करें।

7/8

ईयरबड्स

अगर आपकी बहन को टेक्नोलॉजी से प्यार है, तो उसे कोई अच्छा सा ईयरबड्स गिफ्ट कर सकते हैं। आपका ये गिफ्ट उन्हें ट्रेवलिंग के दौरान बोर होने से बचाएगा।

8/8

होम डेकोर गिफ्ट्स

अगर आपकी बहन को घर सजाने का बहुत शौक है तो आप उसे इस भाई दूज सुंदर कैंडल सेट, वॉल हैंगिंग या सिरेमिक मूर्तियां उपहार में दे सकते हैं। ये सभी चीजें आपकी बहन के कमरे को खूबसूरत बनाने में मदद कर सकती हैं।

