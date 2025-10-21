Bhai Dooj Gift Ideas: भाई दूज पर बहन को दें ये 7 उपहार, दिल छू लेगा हर गिफ्ट आइडिया

भाई दूज के बजट फ्रेंडली गिफ्ट्स आइडियाज

दिवाली के पांच दिन के त्योहार का आखिरी दिन भाई दूज 2025 होता है। इस साल भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास की डोर से बंधा यह पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस खास दिन बहनें अपने भाई का तिलक करके आरती करते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं तो भाई भी बहनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए उन्हें खूबसूरत उपहार देते हैं। अगर आप भी भाई दूज के बजट फ्रेंडली गिफ्ट्स आइडियाज को लेकर कंफ्यूजन में हैं तो ये भाई दूज के उपहार आपको पसंद आ सकते है।