Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलभाग्यश्री ने शेयर किया हेयर फॉल रोकने का जबरदस्त नुस्खा, दो चीजों से बाल बनेंगे मजबूत और शाइनी

भाग्यश्री ने शेयर किया हेयर फॉल रोकने का जबरदस्त नुस्खा, दो चीजों से बाल बनेंगे मजबूत और शाइनी

Bhagyashree Hair Care Tips : फिल्मों से दूरी बनाए रखने के बावजूद वह सोशल मीडिया पर हेल्थ और ब्यूटी से जुड़े कई टिप्स शेयर करती रहती हैं। ऐसा ही एक हेयर केयर टिप उन्होंने हेयर फॉल से परेशान लोगों के लिए अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

Manju MamgainWed, 29 Oct 2025 04:27 PM
1/8

हेयर फॉल रोकने के लिए भाग्यश्री ने शेयर किया होममेड हेयर मास्क

बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी भाग्यश्री फैंस के बीच अपनी सादगी, नेचुरल ब्यूटी और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आज भी चर्चा में बनी रहती हैं। 56 साल की उम्र में भाग्यश्री की ग्लोइंग स्किन और मोटे काले बालों का राज उनका हर फैन जानना चाहता है। हालांकि भाग्यश्री खुद भी अपने ब्यूटी सीक्रेट्स को राज बनाकर रखने में विश्वास नहीं रखती हैं। फिल्मों से दूरी बनाए रखने के बावजूद वह सोशल मीडिया पर हेल्थ और ब्यूटी से जुड़े कई टिप्स शेयर करती रहती हैं। ऐसा ही एक हेयर केयर टिप उन्होंने हेयर फॉल से परेशान लोगों के लिए अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

2/8

पैच टेस्ट जरूर करें

भाग्यश्री ने यह हेयर मास्क अपने इंस्टाग्राम हैंडल @bhagyashree.online पर शेयर किया है। हालांकि, इस हेयर मास्क में डाली गई सभी चीजें नेचुरल हैं, बावजूद इसके किसी भी चीज को सीधे स्कैल्प पर लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट जरूर कर लें।

3/8

किचन में रखी दो चीजों से तैयार होता है हेयर मास्क

इस होममेड हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको किचन में रखी बस दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक छोटी कटोरी मेथी के बीज और एक कप नारियल का दूध।

4/8

मेथी के बीज भिगोएं

मेथी के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रख दें। मेथी के बीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो बालों का झड़ना और रूसी कम करने में मदद करते हैं।

5/8

नारियल का दूध तैयार करने का तरीका

नारियल के टुकड़ों को पानी के साथ ब्लेंडर में डालकर तब तक पीसें जब तक वह मुलायम पेस्ट में न बदल जाएं। इसके बाद मलमल के कपड़े से दूध को निचोड़कर अलग कर लें। इस दूध में विटामिन C और विटामिन E भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो क्षतिग्रस्त बालों के रोमछिद्रों की मरम्मत में मदद करता है।

6/8

हेयर मास्क तैयार करने का तरीका

हेयर मास्क बनाने के लिए एक मिक्सी में भीगे हुए मेथी के बीज और नारियल का दूध डालकर उसका चिकना पेस्ट तैयार कर लें।

7/8

बालों पर कैसे लगाएं हेयर मास्क

हेयर मास्क लगाने के लिए सबसे पहले अपने बालों को दो हिस्सों में बांट लें। इसके बाद मास्क को जड़ों से सिरे तक हल्के हाथों से मालिश करते हुए लगाएं। हेयर मास्क को लगभग आधा घंटा बालों पर लगाकर छोड़ दें।

8/8

हेयर वॉश करें

मास्क को ठंडे पानी से हल्के हाथों से रगड़ते हुए बालों से निकाल दें। बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस हेयर पैक को हफ्ते में दो बार कंडीशनर की तरह इस्तेमाल करें।

Beauty Tips Hair Care Tips