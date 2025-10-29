भाग्यश्री ने शेयर किया हेयर फॉल रोकने का जबरदस्त नुस्खा, दो चीजों से बाल बनेंगे मजबूत और शाइनी

हेयर फॉल रोकने के लिए भाग्यश्री ने शेयर किया होममेड हेयर मास्क

बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी भाग्यश्री फैंस के बीच अपनी सादगी, नेचुरल ब्यूटी और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आज भी चर्चा में बनी रहती हैं। 56 साल की उम्र में भाग्यश्री की ग्लोइंग स्किन और मोटे काले बालों का राज उनका हर फैन जानना चाहता है। हालांकि भाग्यश्री खुद भी अपने ब्यूटी सीक्रेट्स को राज बनाकर रखने में विश्वास नहीं रखती हैं। फिल्मों से दूरी बनाए रखने के बावजूद वह सोशल मीडिया पर हेल्थ और ब्यूटी से जुड़े कई टिप्स शेयर करती रहती हैं। ऐसा ही एक हेयर केयर टिप उन्होंने हेयर फॉल से परेशान लोगों के लिए अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।