सूट+साड़ी+लहंगे पर सुंदर लगेंगे 'भाबी जी' जैसे हेयरस्टाइल, बनाना भी है आसान, शुभांगी अत्रे से लें टिप्स

सूट, साड़ी या लहंगा किसी पार्टी फंक्शन में पहनकर जाना होता है, हेयरस्टाइल सोचने में वक्त जाया हो जाता है। जब कोई हेयरस्टाइल समझ नहीं आता, तो महिलाएं बालों को खोलना या फिर पीछे से क्लिप लगाने वाला ऑप्शन बेस्ट समझती है। लेकिन सूट-साड़ी पर कुछ हेयरस्टाइल काफी सुंदर लगते हैं और ये आपकी खूबसूरती में चार चांद भी लगा देंगे। भाबी जी घर पर हैं की एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे भी अक्सर सूट-साड़ी कैरी करती हैं और इस पर सुंदर-सुंदर हेयरस्टाइल बना लेती हैं। चलिए आपको उनके हेयर लुक्स दिखाते हैं।
शुभांगी अत्रे ने बालों को मिडिल पार्टेड स्टाइल कर लो बन बनाया हुआ है और उसमें दो लाल गुलाब लगा लिए हैं। एक्ट्रेस की तरह आप किसी भी आउटफिट के साथ ऐसा लुक क्रिएट करें।
एक्ट्रेस ने लॉन्ग पोनीटेल बनाई हुई है, कान में लंबे लटकन वाले झुमके पहने हैं। झुमकों की लड़ी को उन्होंने बालों में फंसा लिया है। साड़ी लुक पर शुभांगी अत्रे की पोनीटेल लुक जच रहा है।
लाल साड़ी-स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज पर शुभांगी ने फ्रेंच स्टाइल वाली फ्रंट पोनीटेल बनाई है। उन्होंने छोटी सी पोनी बनाकर साइड में लटें निकाली हैं।
शुभांगी अत्रे ने साड़ी पर लूज पोनीटेल वाला हेयरस्टाइल बनाया है। इसमें आपको बालों को ऊपर से ढीला बांधते हुए नीचे गूंथ कर पोनीटेल बनानी होगी। ये आसानी से बन जाएगी।
सूट लुक के साथ आप मेसी हेयर लुक क्रिएट कर सकती हैं। शुभांगी ने सिंपल पोनीटेल बनाई है और आगे से लटें निकाल दी है। इसके अलावा उन्होंने बालों में हेयर बैंड स्टाइल किया है।
शुभांगी ने क्रीम कलर की साड़ी पर मिडिल पार्टेड करते हुए हाई टाई हेयरस्टाइल बनाया है। बालों को मिडिल पार्टेड करें और फिर नीचे से क्लिप से टक करते हुए बांध लें। इसमें ईयरिंग्स एसेसरीज भी लगा सकते हैं। साड़ी के साथ ये अच्छा लगेगा।
शुभांगी अत्रे ने साड़ी पर सिंपल ओपन हेयरस्टाइल लुक लिया है। अगर कोई हेयर लुक समझ न आए, तो स्ट्रेट या वेवी कर्ल्स करते हुए बालों को खुला रखें। एक्ट्रेस की तरह आगे से बालों की एक लाइन उठाकर पीछे टक करें। ऐसा करने से बाल इधर-ऊधर भागेंगे नहीं।