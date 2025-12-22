सूट+साड़ी+लहंगे पर सुंदर लगेंगे 'भाबी जी' जैसे हेयरस्टाइल, बनाना भी है आसान, शुभांगी अत्रे से लें टिप्स

शुभांगी अत्रे के हेयरस्टाइल

सूट, साड़ी या लहंगा किसी पार्टी फंक्शन में पहनकर जाना होता है, हेयरस्टाइल सोचने में वक्त जाया हो जाता है। जब कोई हेयरस्टाइल समझ नहीं आता, तो महिलाएं बालों को खोलना या फिर पीछे से क्लिप लगाने वाला ऑप्शन बेस्ट समझती है। लेकिन सूट-साड़ी पर कुछ हेयरस्टाइल काफी सुंदर लगते हैं और ये आपकी खूबसूरती में चार चांद भी लगा देंगे। भाबी जी घर पर हैं की एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे भी अक्सर सूट-साड़ी कैरी करती हैं और इस पर सुंदर-सुंदर हेयरस्टाइल बना लेती हैं। चलिए आपको उनके हेयर लुक्स दिखाते हैं।