best places to see ramlila in delhi ncr to have memorable life time experience during navratri
रामलीला के लिए फेमस हैं दिल्ली-एनसीआर की 7 जगहें, लंबे समय तक याद रहेगा अनुभव

Best Places to See Ramlila in Delhi-NCR : अगर आप दिल्ली या एनसीआर के आसपास रहते हैं, तो इन जगहों पर रामलीला देखने के लिए जा सकते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली-एनसीआर की 7 फेमस जगहें, जो रामलीला के लिए हैं बेहद फेमस।

Manju MamgainThu, 25 Sep 2025 07:33 PM
रामलीला के लिए फेमस हैं दिल्ली-एनसीआर की 7 जगहें

नवरात्रि के दौरान कई जगह रामलीला का आयोजन किया जाता है। यह रामायण की कथा को जीवंत रूप से प्रस्तुत करने वाला सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें भव्य मंच, संगीत, नृत्य और रावण दहन शामिल होता है। अगर आप दिल्ली या एनसीआर के आसपास रहते हैं, तो इन जगहों पर रामलीला देखने के लिए जा सकते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली-एनसीआर की 7 फेमस जगहें, जो रामलीला के लिए हैं बेहद फेमस।

रामलीला मैदान

आसफ अली रोड पर रामलीला मैदान की सबसे खास बात यह है कि यह शहर की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित रामलीलाओं में से एक है, जहाँ पारंपरिक कहानियों का भव्य मंचन होता है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं, और यह दशहरे पर आयोजित होता है। यह स्थान ऐतिहासिक महत्व रखता है और इसे देखने के लिए पर्यटक भी आकर्षित होते हैं, यह रामलीला ग्राउंड जाकिर हुसैन कॉलेज के सामने और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है।

लाल किला मैदान की रामलीला

लव कुश रामलीला कमेटी (1979 से सक्रिय) द्वारा आयोजित इस रामलीला में दशहरा पर फायरवर्क्स और विशाल रावण दहन बेहद आकर्षक लगता है।

सेक्टर 10, द्वारका

सेक्टर 10, द्वारका की रामलीला का मुख्य आकर्षण वहां का विशाल रावण का पुतला है, जिसे दिल्ली का सबसे बड़ा पुतला बताया जाता है, तथा इसमें मेले और पारंपरिक प्रदर्शन का अनुभव मिलता है। पिछले साल, 2024 में रावण का पुतला 211 फीट का था और इस बार 2025 में भी यह एक भव्य आयोजन है, जो शाम 6 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक चलता है और इसमें विभिन्न खाने-पीने के स्टॉल और मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं।

जनकपुरी की रामलीला

जनकपुरी की रामलीला अपनी अनूठी प्रस्तुति के लिए खास है, जिसमें पारंपरिक रामायण को आधुनिक तकनीक, जैसे कि LED स्क्रीन, विशेष ध्वनि प्रभाव और डिजिटल सेट के साथ जोड़ा जाता है। यह रामलीला रामायण की पूरी कथा को मात्र तीन घंटे में प्रदर्शित करती है, जो इसे व्यस्त लोगों के लिए भी सुलभ बनाती है।

पितामपुरा

पीतमपुरा की ब्रॉडवे रामलीला अपने अत्याधुनिक 3डी मंच और तकनीकी नवाचारों के लिए जानी जाती है, जो पारंपरिक रामलीला को आधुनिक स्वरूप देती है। इस रामलीला में आधुनिक ग्राफिक्स और एलईडी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं इस रामलीला में प्रसिद्ध कलाकारों का प्रदर्शन होता है।

नोएडा स्टेडियम

यह नोएडा का सबसे फेमस रामलीला स्पॉट माना जाता है। यहां की रंग-बिरंगी लाइटें, सजावट और संगीत इसे और भी खास बनाते हैं। यहां का निकटतम मेट्रो स्टेशन नोएडा सिटी सेंटर है।

करोल बाग

करोल बाग की रामलीला की खासियत इसका पारंपरिक और अंतरंग प्रदर्शन, मजबूत सामुदायिक भागीदारी, और एक भव्य मेले के साथ एक अनूठा अनुभव प्रदान करना है। इसमें रामलीला के साथ-साथ बच्चों और बड़ों के लिए विभिन्न झूले और अलग-अलग राज्यों के खाने-पीने की स्टॉल भी लगी हुई होती हैं, जो इस रामलीला को एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव का रूप देती हैं। बता दें, यह रामलीला करोल बाग के रानी झांसी रोड पर होती है।

