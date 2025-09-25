रामलीला के लिए फेमस हैं दिल्ली-एनसीआर की 7 जगहें, लंबे समय तक याद रहेगा अनुभव

रामलीला मैदान

आसफ अली रोड पर रामलीला मैदान की सबसे खास बात यह है कि यह शहर की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित रामलीलाओं में से एक है, जहाँ पारंपरिक कहानियों का भव्य मंचन होता है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं, और यह दशहरे पर आयोजित होता है। यह स्थान ऐतिहासिक महत्व रखता है और इसे देखने के लिए पर्यटक भी आकर्षित होते हैं, यह रामलीला ग्राउंड जाकिर हुसैन कॉलेज के सामने और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है।