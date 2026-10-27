रिटायरमेंट के लिए कौन सा शहर है बेस्ट? हेल्थकेयर से मौसम तक, जानें 9 ऑप्शन

चेन्नई में मजबूत मेडिकल सुविधाओं के साथ रहें

अगर रिटायरमेंट के बाद अच्छी हेल्थकेयर आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, तो चेन्नई भी एक ऑप्शन हो सकता है। यहां कई जाने-माने अस्पताल और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। शहर में अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, मार्केट और सांस्कृतिक जगहें भी मिलती हैं। यहां पहले से रहने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए कम्युनिटी और सोशल एक्टिविटीज के ऑप्शन मिल सकते हैं। हालांकि, गर्म और उमस भरे मौसम को ध्यान में रखें। घर लेने से पहले अस्पताल की दूरी, ट्रैफिक और अपने बजट के हिसाब से इलाका चुनें।