रिटायरमेंट के लिए कौन सा शहर है बेस्ट? हेल्थकेयर से मौसम तक, जानें 9 ऑप्शन

रिटायरमेंट के बाद कहां रहना है, यह फैसला सिर्फ अच्छे घर या खूबसूरत जगह देखकर न लें। सबसे पहले देखें कि आसपास अच्छे अस्पताल हैं या नहीं और जरूरत पड़ने पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक पहुंचना कितना आसान है। मौसम बहुत गर्म या ठंडा न हो, रोजमर्रा का खर्च आपकी पेंशन के हिसाब से हो और आसपास पार्क, मार्केट व पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी हों। ये छोटी-छोटी बातें आगे की जिंदगी को आरामदायक बना सकती हैं।
अगर आप बड़े शहरों की भागदौड़ से दूर रहना चाहते हैं, तो कोयंबटूर और मैसूर अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। कोयंबटूर में कई बड़े अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं हैं, जबकि यहां रहने का खर्च भी कई बड़े मेट्रो शहरों से कम पड़ सकता है। मैसूर अपनी हरियाली, पुराने महलों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां सुबह की वॉक, लोकल मार्केट और आराम से दिन बिताने का अपना अलग मजा है।
चंडीगढ़ उन लोगों को पसंद आ सकता है, जो साफ-सुथरे और अच्छी प्लानिंग वाले शहर में रहना चाहते हैं। यहां चौड़ी सड़कें, पार्क और वॉकिंग ट्रैक हैं, जहां रोजाना टहलने जा सकते हैं। शहर में अस्पताल, मार्केट और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी मिलती हैं। अलग-अलग सेक्टर में रहने के ऑप्शन होने से आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इलाका चुन सकते हैं।
रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहना चाहते हैं, तो पुणे आपकी पसंद बन सकता है। यहां अच्छे अस्पताल, शॉपिंग मॉल, कैफे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ऑप्शन मिलते हैं। शहर में कई कल्चरल इवेंट्स और घूमने-फिरने की जगहें भी हैं। अगर आपको ज्यादा शोर-शराबा पसंद नहीं है, तो शहर के व्यस्त हिस्सों से दूर किसी शांत रेजिडेंशियल एरिया में घर देख सकते हैं। ध्यान रखें कि पुणे में ट्रैफिक और कुछ इलाकों में बढ़ते घरों के किराये को भी बजट में शामिल करना होगा।
अगर आपको समुद्र के पास रहना पसंद है, तो कोच्चि और पुडुचेरी को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। कोच्चि में बैकवॉटर, हरियाली और अच्छे अस्पतालों की सुविधा मिलती है। वहीं पुडुचेरी अपने बीच, फ्रेंच स्टाइल की पुरानी इमारतों और शांत सड़कों के लिए मशहूर है। दोनों जगहों पर आराम से समय बिताने के कई ऑप्शन हैं। लेकिन घर चुनते समय उमस, बारिश, बाढ़ की आशंका और अस्पताल तक पहुंचने की सुविधा को जरूर ध्यान में रखें।
गोवा को लोग अक्सर पार्टी और छुट्टियों के लिए जानते हैं, लेकिन यहां शांत जिंदगी भी बिताई जा सकती है। टूरिस्ट इलाकों से दूर रहने पर आपको कम भीड़ वाले बीच, हरियाली और आराम से दिन बिताने का मौका मिल सकता है। यहां मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन घर लेने से पहले अपने पसंदीदा इलाके में अस्पतालों की दूरी जरूर चेक करें। साथ ही, घर का किराया, रोजमर्रा का खर्च और टूरिस्ट सीजन में बढ़ने वाली भीड़ को भी ध्यान में रखें।
बेंगलुरु उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिनकी पहली प्राथमिकता अच्छी मेडिकल सुविधाएं और साल के ज्यादातर समय आरामदायक मौसम है। यहां बड़े अस्पताल, स्पेशलिस्ट डॉक्टर और सीनियर सिटीजन्स के लिए कई सर्विसेज मिलती हैं। शहर में पार्क, कैफे और सोशल एक्टिविटीज के भी कई ऑप्शन हैं। हालांकि, ट्रैफिक और घरों का खर्च कुछ इलाकों में ज्यादा हो सकता है। इसलिए घर चुनते समय अस्पताल, मार्केट और रोजमर्रा की जरूरतों से दूरी जरूर देखें।
अगर रिटायरमेंट के बाद अच्छी हेल्थकेयर आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, तो चेन्नई भी एक ऑप्शन हो सकता है। यहां कई जाने-माने अस्पताल और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। शहर में अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, मार्केट और सांस्कृतिक जगहें भी मिलती हैं। यहां पहले से रहने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए कम्युनिटी और सोशल एक्टिविटीज के ऑप्शन मिल सकते हैं। हालांकि, गर्म और उमस भरे मौसम को ध्यान में रखें। घर लेने से पहले अस्पताल की दूरी, ट्रैफिक और अपने बजट के हिसाब से इलाका चुनें।