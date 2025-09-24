चेहरे को पतला दिखाते हैं ये 7 बेस्ट हेयर स्टाइल, बदल जाएगा पूरा लुक

सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा और खास त्योहार करवा चौथ कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। इस दिन शायद ही कोई ऐसी महिला होगी, जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहती होगी। परफेक्ट स्लिम फिगर पर क्लासी ट्रेडिशनल ड्रेस हर महिला की ख्वाहिश होती है। अब परफेक्ट फिगर तो आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाली नहीं है लेकिन आज जो हेयर स्टाइल आपको बताने जा रहे हैं उससे आपका चेहरा जरूर पतला नजर आने लगेगा। आइए जानते हैं 7 बेस्ट हेयर स्टाइल जो आपके चेहरे को दिखाते हैं पतला। Pic Credit : All Image Pinterest
लंबी लेयर्स चेहरे को लंबा और पतला दिखाती हैं, खासकर अगर आपके बाल लंबे हैं। यह गोल चेहरों के लिए आइडियल है।
साइड पार्टिंग चेहरे को असममित बनाती है, जिससे चौड़ाई कम दिखती है। वेव्स चेहरे के किनारों को ढककर स्लिम लुक देती हैं।
ऊंचा जूड़ा चेहरे को ऊपर की ओर खींचता है, जिससे चेहरा लंबा और पतला दिखता है। यह गोल और चौकोर चेहरों के लिए बेस्ट है।
हाई पोनीटेल चेहरे को लिफ्ट करती है और ध्यान चेहरे जगह ऊपर बालों की तरफ ले जाती है, जिससे चेहरा स्लिम दिखता है।
साइड बैंग्स माथे को ढकते हैं और चेहरे को लंबा दिखाते हैं। यह हेयर स्टाइल चपटे या चौड़े चेहरों के लिए अच्छा रहता है। बैंग्स को हल्का सा कर्ल करें या साइड में स्वीप करें।
सेंटर पार्टिंग चेहरे को लंबा और संतुलित दिखाती है, खासकर अगर आपके बाल मीडियम या लंबे हैं। इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए बालों को सेंटर में बराबर बांटकर स्ट्रेटनर की मदद से बालों को स्मूद करें। हल्का सा सीरम लगाएं ताकि बालों में शाइन आए।
साइड ब्रेड चेहरे को लंबा और पतला दिखाती है, खासकर अगर चेहरा गोल हो। यह हेयर स्टाइल बेहद ट्रेंडी और फेस्टिव भी है। जिसमें एक तरफ ढीली चोटी बनाकर कुछ स्ट्रैंड्स को लूज छोड़ जाता है।