बाली नहीं, टॉप्स पहन रहीं अमीर बहुएं! 4-5 ग्राम गोल्ड में आप भी बनवा लें ये 8 डिजाइन

डेली वियर के लिए गोल्ड टॉप्स के फैंसी डिजाइन

डेली वियर में कई महिलाएं गोल्ड के टॉप्स पहनना पसंद करती हैं। एक तो देखने में भी काफी स्टाइलिश लगते हैं, साथ ही काफी हल्के और आरामदायक होते हैं। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, तब भी गोल्ड के टॉप्स आसानी से बनवा सकती हैं। कुछ ही ग्राम में काफी अच्छे और फैंसी डिजाइन मिल जाते हैं। इनका क्लासी डिजाइन ऑफिस, कॉलेज या फिर छोटे मोटे फंक्शंस के लिए बेस्ट रहता है। आपने भी गोल्ड के टॉप्स बनवाने का प्लान किया है, तो एक बार इनमें लेटेस्ट डिजाइन भी देख ही लीजिए, शॉपिंग में काफी मदद मिल जाएगी। (All Images Credit- Pinterest)