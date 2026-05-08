दादी-नानी का पुराना नुस्खा: मुल्तानी मिट्टी से बाल बनेंगे मजबूत और चमकदार

बालों में लगाने का सही तरीका

सबसे पहले बालों को हल्का गीला कर लें। अब तैयार किया गया मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट स्कैल्प और बालों की लंबाई पर अच्छे से लगाएं। ध्यान रखें कि पैक हर हिस्से में बराबर पहुंचे। इसे लगभग 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें। पूरी तरह सूखने से पहले ही बालों को सामान्य पानी से धो लें। बाद में माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल करें। इसके बाद बालों में हल्का सीरम या तेल जरूर लगाएं ताकि बाल ज्यादा ड्राई ना हों। हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल काफी है।