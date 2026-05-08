Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

दादी-नानी का पुराना नुस्खा: मुल्तानी मिट्टी से बाल बनेंगे मजबूत और चमकदार

मुल्तानी मिट्टी सिर्फ त्वचा ही नहीं, बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। यह स्कैल्प को साफ करने, डैंड्रफ कम करने और बालों को मजबूत बनाने में मदद करती है। जानिए इसे बालों में लगाने का सही तरीका और फायदे।

Shubhangi GuptaMay 08, 2026 11:25 am IST
1/8

मुल्तानी मिट्टी क्यों है बालों के लिए खास?

मुल्तानी मिट्टी एक प्राकृतिक क्ले है, जिसका इस्तेमाल सालों से बालों और त्वचा की देखभाल में किया जाता रहा है। यह स्कैल्प से अतिरिक्त तेल, गंदगी और पसीना हटाने में मदद करती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल बालों को ठंडक देने का काम भी करता है। जिन लोगों के बाल जल्दी ऑयली हो जाते हैं, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद मानी जाती है। मुल्तानी मिट्टी बालों को साफ, हल्का और फ्रेश महसूस कराती है। साथ ही यह बालों की चमक बढ़ाने में भी मदद करती है।

2/8

ऑयली स्कैल्प के लिए फायदेमंद

अगर आपके बाल जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी एक बेहतरीन उपाय हो सकती है। यह स्कैल्प का एक्स्ट्रा ऑयल सोख लेती है और बालों को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने में मदद करती है। इसके इस्तेमाल से बालों में गंदगी कम जमा होती है और स्कैल्प साफ महसूस होता है। ऑयली स्कैल्प की वजह से होने वाली खुजली और बदबू की समस्या भी कम हो सकती है। गर्मियों में हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल काफी फायदेमंद माना जाता है।

3/8

डैंड्रफ कम करने में मददगार

मुल्तानी मिट्टी स्कैल्प को गहराई से साफ करती है, जिससे डैंड्रफ की समस्या कम हो सकती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक गुण स्कैल्प को ठंडक देते हैं और खुजली से राहत दिलाते हैं। अगर आप दही या नींबू के साथ इसे मिलाकर लगाते हैं, तो इसका असर और बेहतर हो सकता है। नियमित इस्तेमाल से स्कैल्प साफ रहता है और बालों की जड़ों में जमा गंदगी हटती है। इससे बाल स्वस्थ और साफ नजर आते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा रूखे बालों में इसका सीमित इस्तेमाल करना चाहिए।

4/8

बालों को मजबूत और चमकदार बनाए

मुल्तानी मिट्टी बालों की जड़ों को साफ करके उन्हें मजबूत बनाने में मदद करती है। यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में भी सहायक मानी जाती है। जब बालों की जड़ें साफ रहती हैं, तो बाल ज्यादा हेल्दी दिखते हैं। इसके इस्तेमाल से बालों में नेचुरल शाइन आती है और वे ज्यादा मुलायम महसूस होते हैं। अगर आप केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा नेचुरल विकल्प हो सकता है। नियमित इस्तेमाल से बाल ज्यादा फ्रेश और सिल्की लगते हैं।

5/8

मुल्तानी मिट्टी का हेयर पैक कैसे बनाएं?

मुल्तानी मिट्टी का हेयर पैक बनाना बहुत आसान है। इसके लिए 4-5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें और उसमें जरूरत के अनुसार पानी या गुलाब जल मिलाएं। अब इसमें 2 चम्मच दही और थोड़ा एलोवेरा जेल डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें। अगर आपके बाल ज्यादा ड्राई हैं, तो कुछ बूंदें नारियल तेल की भी मिला सकते हैं। यह पैक बालों और स्कैल्प दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसे ताजा बनाकर ही इस्तेमाल करें।

6/8

बालों में लगाने का सही तरीका

सबसे पहले बालों को हल्का गीला कर लें। अब तैयार किया गया मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट स्कैल्प और बालों की लंबाई पर अच्छे से लगाएं। ध्यान रखें कि पैक हर हिस्से में बराबर पहुंचे। इसे लगभग 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें। पूरी तरह सूखने से पहले ही बालों को सामान्य पानी से धो लें। बाद में माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल करें। इसके बाद बालों में हल्का सीरम या तेल जरूर लगाएं ताकि बाल ज्यादा ड्राई ना हों। हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल काफी है।

7/8

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई या फ्रिजी हैं, उन्हें मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। यह स्कैल्प का तेल सोखती है, जिससे बाल और रूखे हो सकते हैं। अगर स्कैल्प पर कोई इंफेक्शन, कट या एलर्जी है, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। पैक को ज्यादा देर तक बालों में ना छोड़ें, वरना बाल सख्त महसूस हो सकते हैं। हमेशा इसके बाद बालों को मॉइश्चराइज करना जरूरी है।

8/8

नेचुरल हेयर केयर का आसान उपाय

आजकल लोग केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स से बचकर नेचुरल चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुल्तानी मिट्टी बालों की देखभाल के लिए एक आसान और सस्ता उपाय बन सकती है। यह स्कैल्प को साफ रखने, बालों को फ्रेश बनाने और ऑयल कंट्रोल करने में मदद करती है। सही तरीके और सही मात्रा में इस्तेमाल करने पर इसके अच्छे फायदे मिल सकते हैं। अगर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से हेल्दी रखना चाहते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी को हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

Hair Care Tips Hair Problem Home Remedies
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलदादी-नानी का पुराना नुस्खा: मुल्तानी मिट्टी से बाल बनेंगे मजबूत और चमकदार