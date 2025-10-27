हल्की ठंड शुरू होते ही होंठों का रंग पड़ने लगता है काला, ये 6 देसी नुस्खे देंगे गुलाबी निखार

काले होंठों को नेचुरली गुलाबी निखार देंगे ये 6 देसी नुस्खे

होंठों का काला रंग ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी खराब करता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी गहरी चोट दे सकता है। बता दें, होंठों का कालापन मेलेनिन के अधिक उत्पादन, धूप के संपर्क, डिहाइड्रेशन, धूम्रपान, कुछ दवाओं, और विटामिन की कमी जैसे कारणों से हो सकता है। होंठों के कालेपन के पीछे कारण चाहे जो भी हो, अगर आप भी इस समस्या से निपटने के लिए कोई नेचुरल उपाय खोज रहे हैं तो ये 6 देसी नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं।