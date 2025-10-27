हल्की ठंड शुरू होते ही होंठों का रंग पड़ने लगता है काला, ये 6 देसी नुस्खे देंगे गुलाबी निखार

होंठों का काला रंग ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी खराब करता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी गहरी चोट दे सकता है। बता दें, होंठों का कालापन मेलेनिन के अधिक उत्पादन, धूप के संपर्क, डिहाइड्रेशन, धूम्रपान, कुछ दवाओं, और विटामिन की कमी जैसे कारणों से हो सकता है। होंठों के कालेपन के पीछे कारण चाहे जो भी हो, अगर आप भी इस समस्या से निपटने के लिए कोई नेचुरल उपाय खोज रहे हैं तो ये 6 देसी नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं।
1 चम्मच शहद में 1 चम्मच चीनी मिलाकर इस मिश्रण को होंठों पर हल्के हाथों से 1-2 मिनट तक रगड़ें। इसके बाद होंठों को गुनगुने पानी से धो लें और बाद में मॉइस्चराइजर या नारियल तेल लगाएं। इस उपाय को हफ्ते में 2-3 बार करें। यह उपाय होंठों की डेड स्किन हटाकर उन्हें सॉफ्ट और शाइनी बनाता है।
1 चम्मच गुलाब जल में कुछ बूंदें शहद की मिलाकर इस मिश्रण को होंठों पर लगाकर 10-15 मिनट तक छोड़ दें। तय समय बाद होंठों को गुनगुने पानी से धो लें। यह उपाय रोजाना 1 बार करें। गुलाब जल होंठों को प्राकृतिक गुलाबी रंग देता है और शहद नमी प्रदान करता है।
रुई की मदद से होंठों पर चुकंदर का रस लगाकर रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह होंठों को गुनगुने पानी से धो लें। इस उपाय को हफ्ते में 3-4 बार करें। चुकंदर होंठों को प्राकृतिक रूप से गुलाबी रंग देता है।
1 चम्मच नारियल तेल में 2-3 बूंद नींबू का रस मिलाकर तैयार मिश्रण को होंठों पर 10 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। तय समय बाद होंठों को गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा रोजाना करें। नींबू होंठों के कालेपन को कम करता है और नारियल तेल नमी देता है।
चम्मच दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पेस्ट तैयार करके होंठों पर 5-7 मिनट लगाकर छोड़ दें। तय समय बाद होंठों को गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा हफ्ते में 2 बार करें। हल्दी और दूध त्वचा को गोरा और नरम बनाते हैं।
फ्रेश एलोवेरा जेल लेकर उसे अपने होंठों पर लगाकर 15 मिनट बाद होंठ धो लें। आप चाहे तो एलोवेरा को होंठों पर रातभर लगाकर भी छोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ दिन रोज करें। एलोवेरा होंठों को हाइड्रेट करके कालेपन को कम करने में मदद करता है।