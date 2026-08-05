सावन में बनाएं भोलेनाथ की सुंदर रंगोली, नागपंचमी के लिए कर लें सेव

सावन का पहला सोमवार बीत चुका है और घर-मंदिर हर जगह लोग भोलेनाथ की भक्ति में रमे रहते हैं। वहीं जल्दी ही त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सावन महीने का पहला त्योहार नागपंचमी होता है और लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मंदिरों में मेले लगते हैं और लोग घरों में नाग देवता की पूजा करने के लिए चौक सजाते हैं। घर के प्रवेश द्वार पर नाग देवता के लिए मांडना,रंगोली सजाते हैं। तो अगर आपको भी घर-मंदिर में नागपंचमी के दिन चौक सजानी है तो इन आकर्षक रंगोली डिजाइन को सेव कर लें। (सभी फोटो साभार-Pintrest)
डमरू, बेलपत्र और बीच में लिखा भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र, ऐसी सुंदर रंगोली घर के मंदिर में बन जाएगी तो लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे। यहां से देखकर लें आइडिया।
नागपंचमी के मौके पर घर के दरवाजे पर गाय के गोबर से नाग बनाए जाते हैं लेकिन सजावट के लिए आप सुंदर रंगोली डिजाइन बना सकती हैं। शिवलिंग और नाग देवता का ये सुंदर चित्र त्योहार की खूबसूरती बढ़ा देगा।
भगवान शिव जी की सुंदर रंगोली मंदिर की शोभा बढ़ा सकती है। शिवलिंग और उसके नीचे बने कमल के साथ डमरू की आकृति अट्रैक्टिव दिख रही और इसे बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा।
अपनी क्रिएटिविटी घरवालों को दिखानी है तो ये नागपंचमी के मौके पर बनाएं शिवलिंग और उसके ऊपर बैठे नाग देवता। ये रंगोली सुंदर दिखेगी।
घर की दीवारों पर मांडना सजाना है और समझ नहीं आ रहा की कौन सी ट्रेडिशनल डिजाइन बनती होगी तो आप इस तरह नाग देवता के चित्र को कलाकृतियों में बनाएं।
रंगोली बनाने में मजा आता है तो ऐसी सुंदर रंगोली घर के मंदिर और आंगन में त्योहारों का मजा बढ़ा देती है। हर किसी को भगवान भोलेनाथ की ऐसी छवि भक्ति में डुबो देगी। नाग और साथ में शिवलिंग की ये सुंदर डिजाइन बनाएं।