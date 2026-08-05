सावन में बनाएं भोलेनाथ की सुंदर रंगोली, नागपंचमी के लिए कर लें सेव

शिव जी इंस्पायर रंगोली डिजाइन

सावन का पहला सोमवार बीत चुका है और घर-मंदिर हर जगह लोग भोलेनाथ की भक्ति में रमे रहते हैं। वहीं जल्दी ही त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सावन महीने का पहला त्योहार नागपंचमी होता है और लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मंदिरों में मेले लगते हैं और लोग घरों में नाग देवता की पूजा करने के लिए चौक सजाते हैं। घर के प्रवेश द्वार पर नाग देवता के लिए मांडना,रंगोली सजाते हैं। तो अगर आपको भी घर-मंदिर में नागपंचमी के दिन चौक सजानी है तो इन आकर्षक रंगोली डिजाइन को सेव कर लें। (सभी फोटो साभार-Pintrest)