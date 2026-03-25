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दुल्हन के साथ मेहंदी से जचेंगे सहेलियों के भी हाथ, वेडिंग सीजन के लिए यहां देखें सुंदर डिजाइन

शादी ब्याह में दुल्हन समेत हर महिला मेहंदी से अपने हाथों को सजाती है। ऐसे में यहां हम दुल्हन समेत उनकी सहेलियों के हाथों में जचने वाली मेहंदी के कुछ बेहतरीन डिजाइन लेकर आए हैं। आप भी देखिए-

Avantika JainMar 25, 2026 03:56 pm IST
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दुल्हन और उनकी सहेलियों के लिए मेहंदी डिजाइन्स

दुल्हन के हाथ मेहंदी के बिना सूने लगते हैं। शादी ब्याह की सबसे जरूरी रस्मों में से एक मेहंदी की रस्म होती है। जिसमें दुल्हन समेत दुल्हन की सहेलियां भी मेहंदी लगवाती हैं। अपकमिंग वेडिंग सीजन में अगर आपकी शादी होने वाली है, तो यहां पर कुछ बेहतरीन डिजाइन्स हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। देखिए-

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कमल वाली मेहंदी डिजाइन

कमल वाली मेहंदी इन दिनों ट्रेंड में है और ये रचने के बाद बहुत सुंदर दिखती है। इस तरह के डिजाइन को सगाई सेरेमनी के लिए चुन सकते हैं। Photo Credit: ankkurhennaart

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हाथी, महल और मोर वाली मेहंदी

दुल्हन की मेहंदी को खास बनाने के लिए हाथी, महल और मोर वाले डिजाइन को लगा सकते हैं। फोटो में दिया डिजाइन ब्राइडल मेहंदी के लिए बेस्ट है।Photo Credit: shivammehendiartist

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बर्ड वाला डिजाइन

दुल्हन की सहेलियों के लिए इस तरह का डिजाइन अच्छा है। इसमें बनी चिढ़िया और हाथी सबसे सुंदर दिख रहे हैं। Photo Credit: minal_mehndii

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बारीक मेहंदी डिजाइन

दुल्हन के हाथों में इस तरह का डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। इस डिजाइन में मधुबनी और मंडला डिजाइन अच्छा लग रहा है। Photo Credit: hetals_mehndi_nailart

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ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन

इन दिनों इस तरह का मेहंदी डिजाइन काफी ट्रेंड में है। ये दिखने में सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। इसमें बने बारीक पैटर्न रचने के बाद सबसे अच्छे लगते हैं।Photo Credit: vivek_mehendi_artis_in_raipur

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बैक हैंड के लिए ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन

बैक हैंड के लिए इस तरह का डिजाइन सबसे अच्छा है। इसमें पूरी तरह से हाथों को मेहंदी से कवर नहीं किया है, जिसकी वजह से ये काफी स्टाइलिश लग रहा है। Photo Credit: vivek_mehendi_artis_in_raipur

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कलश और शहनाई

ब्राइडल मेहंदी में कलश और शहनाई जरूर बनाए जाते हैं। इस ब्राइडल मेहंदी में भी मोर-कमल के अलावा कलश, शहनाई और तबला बनाया गया है। Photo Credit: mitali_meharwade_mehendi

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सर्कल के साथ भरे हुए हाथ

हथेली पर बना मेहंदी का सर्कल दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा खाली लगता है तो इसे फोटो में दिए डिजाइन से कवर करें। Photo Credit: dharamehndi_

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स्टाइलिश मेहंदी डिजाइन

इस अरेबिक-फ्यूजन स्टाइल वाली मेहंदी में बड़े फूलों और पत्तों का बनाया गया है, जो हथेली के एक हिस्से से शुरू होकर उंगलियों तक जाते हैं और दिखने में अच्छे लगते हैं। Photo Credit: dharamehndi_

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