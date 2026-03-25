दुल्हन के साथ मेहंदी से जचेंगे सहेलियों के भी हाथ, वेडिंग सीजन के लिए यहां देखें सुंदर डिजाइन

दुल्हन और उनकी सहेलियों के लिए मेहंदी डिजाइन्स

दुल्हन के हाथ मेहंदी के बिना सूने लगते हैं। शादी ब्याह की सबसे जरूरी रस्मों में से एक मेहंदी की रस्म होती है। जिसमें दुल्हन समेत दुल्हन की सहेलियां भी मेहंदी लगवाती हैं। अपकमिंग वेडिंग सीजन में अगर आपकी शादी होने वाली है, तो यहां पर कुछ बेहतरीन डिजाइन्स हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। देखिए-