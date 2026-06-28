कांच की ऐसी सुंदर चूड़ियां मेटल वाली भी दिखेंगी फेल, बनवा लें ये सेट

कांच की चूड़ियों की डिजाइन

कांच की चूड़ियां सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। लेकिन स्पेशल ओकेजन पर जब कपड़ों से मैच करती डिजाइनर चूड़ी पहनने की बारी आती है लेडीज अक्सर मेटल बैंगल्स खरीद लेती हैं। जबकि कांच की चूड़ियों की अट्रैक्टिव डिजाइन भी मार्केट में मिल जाती है। जैसे ये 6 ब्यूटीफुल चूड़ियों का सेट ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ काफी अट्रैक्टिव लुक देगा। ( सभी इमेज साभार-Pintrest)