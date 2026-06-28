कांच की ऐसी सुंदर चूड़ियां मेटल वाली भी दिखेंगी फेल, बनवा लें ये सेट

कांच की चूड़ियां सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। लेकिन स्पेशल ओकेजन पर जब कपड़ों से मैच करती डिजाइनर चूड़ी पहनने की बारी आती है लेडीज अक्सर मेटल बैंगल्स खरीद लेती हैं। जबकि कांच की चूड़ियों की अट्रैक्टिव डिजाइन भी मार्केट में मिल जाती है। जैसे ये 6 ब्यूटीफुल चूड़ियों का सेट ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ काफी अट्रैक्टिव लुक देगा। ( सभी इमेज साभार-Pintrest)
कांच की चूड़ियों का ऐसा सेट शायद ही देखा होगा। ब्यूटीफुल कौड़ियों के डिजाइन वाली बैंगल्स के साथ बीच में लगी कांच की पेस्टल पिंक चूड़ी बेहद सुंदर दिख रही हैं और कलाईओं को कोमल दिखाने में मदद करेंगी।
कांच की ये क्रिस्टल वाली चूड़ियां इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। साइड में कश्मीरी घुंघरू वाले कंगन और साथ में क्रिस्टल चूड़ी तो ट्रेंडी लुक देने के लिए काफी है।
मेटल की मल्टीकलर चूड़ी की बजाय आप स्मार्टली कांच की मल्टीकलर चूड़ियों का सेट बनाकर पहनें। बीच में कॉपर शेड की चूड़ियों को मैच करें और अट्रैक्टिव सेट बनाकर रेडी करें।
कांच की चूड़ियों को अट्रैक्टिव बनाना है तो इस तरह के क्रिस्टल कड़े के सेट लगाकर पहनें। ये हाथों पर खूबसूरत दिखेंगी।
कांच की चूड़ियों का सेट इस तरह के मोतियां लगे हुए कड़ों के साथ बनाएं। जो दिखने में बेहद ब्यूटीफुल और चार्मिंग दिखेंगे।
क्रिस्टल वाली कांच की चूड़ी और साथ में कश्मीरी घुंघरू वाली चूड़ियों का सेट पर्पल कलर में पहन लिया तो रोजमर्रा के दिनों में हाथों की शोभा बढ़ेगी।