शादी-पार्टी में मिलेगा सुंदर लुक, फारसी सलवार की ये 7 डिजाइन सेव कर लें

शादी-पार्टी के लिए सलवार कुर्ता सिलवाना है तो बगैर फारसी सलवार के तो लुक अधूरा ही लगेगा। इन दिनों इस सलवार का अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है और आप भी वेडिंग सीजन में ये ट्रेंड जरूर फॉलो करें। लेकिन किस तरह का फारसी सलवार सिलवाना है इसके लिए ये 7 डिजाइन सेव कर लें। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)
सिंपल सलवार कमीज सिलवानी है तो इस तरह के गोटेदार फारसी सलवार सिलवाएं। लंबी हाईट वाली लड़कियां थोड़े एंकल लेंथ सलवार स्टिच करवाएं और साथ में घुटने के ऊपर तक कमीज और लंबी लूज स्लीव खूबसूरत लुक देंगी।
अगर आपके थाईज हैवी हैं तो आप चुन्नट वाले फारसी सलवार सिलवाएं और नीचे की तरफ मोहरी में चौड़े बॉर्डर सिलवाएं। इससे आपका सलवार खिंचा हुआ ना दिखकर पूरी तरह से लूज फिटिंग का दिखेगा।
जिन लड़कियों की कमर पतली रहती हैं उन्हें इस तरह के फोल्ड डिजाइन वाले फारसी सलवार बनवाने चाहिए। चूंकि नीचे से मोहरी चौड़ी होती है और ऊपर की तरफ से ज्यादा चौड़े होने से दिक्कत लगती है ऐसे में थाईज के पास एक फोल्ड स्टिच करवा लें तो परफेक्ट फिटिंग आएगी। प्लेन डिजाइन में ऐसी फोल्ड ब्यूटीफुल दिखेगी।
सैटिन कपड़े में फारसी सलवार सिलवानी है तो उन पर बड़े बूटे की एंब्रायडरी करवा लें। या फिर बूटे वाली डिजाइन के कपड़े का फारसी सलवार सिलवाएं, ये ब्यूटीफुल दिखेगा।
कपड़े में एंब्रायडरी करवा लें और फिर मोहरी पर उसे स्टिच करवाएं। इस तरह के फारसी सलवार वेडिंग पार्टी के लिए खूबसूरत दिखेंगे।
सिंपल शार्ट नेकलाइन वाली छोटी कमीज के साथ बूटेदार फारसी सलवार ब्यूटीफुल दिखेगा। कमीज की बाजूओं को हाफ बनवाएं और फारसी सलवार के साथ मैच करें।
लांग फ्लेयर वाला कुर्ता और साथ में फारसी सलवार का कॉम्बिनेशन हैवी लुक क्रिएट करेगा और शादी जैसे फंक्शन में खूबसूरत लगेगा। कम हाइट वाली लड़कियां इस तरह के लांग कुर्ता और फारसी सलवार के कॉम्बो को अवॉएड करें।