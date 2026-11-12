शादी-पार्टी में मिलेगा सुंदर लुक, फारसी सलवार की ये 7 डिजाइन सेव कर लें

फारसी सलवार डिजाइन

शादी-पार्टी के लिए सलवार कुर्ता सिलवाना है तो बगैर फारसी सलवार के तो लुक अधूरा ही लगेगा। इन दिनों इस सलवार का अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है और आप भी वेडिंग सीजन में ये ट्रेंड जरूर फॉलो करें। लेकिन किस तरह का फारसी सलवार सिलवाना है इसके लिए ये 7 डिजाइन सेव कर लें। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)