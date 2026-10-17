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लाल रंग के आलता से सजेगा पैर, अष्टमी पर लगाने के लिए सेव कर लें डिजाइन

देवी दुर्गा की पूजा में शामिल होना है तो सुहागिन महिलाओं के लिए शृंगार करना शुभ माना जाता है और इस शृंगार में पैरों में आलता भी शामिल है। अष्टमी और महानवमी की पूजा-हवन में बैठना है तो पैरों में लगाएं ये आलता डिजाइन।

AparajitaOct 17, 2026 05:24 pm IST
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आलता डिजाइन

पूजा-हवन में सुहागिन महिलाएं जब शामिल होती हैं तो उनका पैरों में आलता लगाना शुभ माना जाता है। महानवमी और अष्टमी की पूजा में बैठना है तो पैरों में लगाएं आलता और इन सुंदर डिजाइन को सेव कर लें। सबकी निगाहें पैरों पर अटक जाएगी। (सभी इमेज साभार- Pintresr)

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सिंपल आलता डिजाइ

पैरों में आलता लगाना है तो ये सिंपल सी डिजाइन को सेव कर लें। पूरी उंगली को आलते से रंग के किनारों पर ब्रश की मदद से डिजाइन बनाएं।

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बारीक डिजाइन बनाएं

अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो पतले ब्रश की मदद से यूं डिजाइन तैयार करें। पैरों की शोभा बढ़ जाएगी।

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सरल सी डिजाइन

पूजा की तैयारियों के बीच समय नहीं तो फटाफट डिजाइन भी बनाई जा सकती हैं। वहीं सिंपल और प्लेन डिजाइन को बनाने की बजाय जिगजैग पैटर्न बनाएं।

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पत्तियों की डिजाइन दिखेगी सुंदर

सुनकर अजीब लग रहा होगा लेकिन उंगलियों पर लाल रंग के आलते को भरें और किनारों पर बेलपत्र की डिजाइन बनाएं। ये सुंदर दिखेंगे।

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सुंदर फूल बनाएं

पैर में जब भी आलता लगाती हैं तो सेंटर में एक सर्किल रखती हैं, जो कि पुराना मॉडल हो चुका है। आप बीच में ऐसे फूल बनाकर तैयार करें, ये सुंदर दिखेगा।

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बारीक डिजाइन से आलता भरें

मेहंदी की तरह ही आलता से भी सुंदर डिजाइन तैयार की जा सकती है। जो पैरों को अट्रैक्टिव और ट्रेडिशनल लुक देती है। यहां देखें ये डिजाइन।

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कमल का फूल दिखेगा सुंदर

उंगलियों से लेकर अंगूठे पर पूरा आलता भरें और फ्लावर कट डिजाइन बनाएं। सेंटर में गोल सर्किल रखने की बजाय कमल के फूल को बनाएं, ये सुंदर दिखेगा।

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