लाल रंग के आलता से सजेगा पैर, अष्टमी पर लगाने के लिए सेव कर लें डिजाइन

आलता डिजाइन

पूजा-हवन में सुहागिन महिलाएं जब शामिल होती हैं तो उनका पैरों में आलता लगाना शुभ माना जाता है। महानवमी और अष्टमी की पूजा में बैठना है तो पैरों में लगाएं आलता और इन सुंदर डिजाइन को सेव कर लें। सबकी निगाहें पैरों पर अटक जाएगी। (सभी इमेज साभार- Pintresr)