लाल रंग के आलता से सजेगा पैर, अष्टमी पर लगाने के लिए सेव कर लें डिजाइन

पूजा-हवन में सुहागिन महिलाएं जब शामिल होती हैं तो उनका पैरों में आलता लगाना शुभ माना जाता है। महानवमी और अष्टमी की पूजा में बैठना है तो पैरों में लगाएं आलता और इन सुंदर डिजाइन को सेव कर लें। सबकी निगाहें पैरों पर अटक जाएगी। (सभी इमेज साभार- Pintresr)
पैरों में आलता लगाना है तो ये सिंपल सी डिजाइन को सेव कर लें। पूरी उंगली को आलते से रंग के किनारों पर ब्रश की मदद से डिजाइन बनाएं।
अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो पतले ब्रश की मदद से यूं डिजाइन तैयार करें। पैरों की शोभा बढ़ जाएगी।
पूजा की तैयारियों के बीच समय नहीं तो फटाफट डिजाइन भी बनाई जा सकती हैं। वहीं सिंपल और प्लेन डिजाइन को बनाने की बजाय जिगजैग पैटर्न बनाएं।
सुनकर अजीब लग रहा होगा लेकिन उंगलियों पर लाल रंग के आलते को भरें और किनारों पर बेलपत्र की डिजाइन बनाएं। ये सुंदर दिखेंगे।
पैर में जब भी आलता लगाती हैं तो सेंटर में एक सर्किल रखती हैं, जो कि पुराना मॉडल हो चुका है। आप बीच में ऐसे फूल बनाकर तैयार करें, ये सुंदर दिखेगा।
मेहंदी की तरह ही आलता से भी सुंदर डिजाइन तैयार की जा सकती है। जो पैरों को अट्रैक्टिव और ट्रेडिशनल लुक देती है। यहां देखें ये डिजाइन।
उंगलियों से लेकर अंगूठे पर पूरा आलता भरें और फ्लावर कट डिजाइन बनाएं। सेंटर में गोल सर्किल रखने की बजाय कमल के फूल को बनाएं, ये सुंदर दिखेगा।