रोजाना पहनने के लिए गोल्ड के ब्यूटीफुल ब्रेसलेट, एक से बढ़कर एक हैं डिजाइन

महिलाओं को सोने का शौक सबसे ज्यादा होता है। डेली वियर में अगर आप गोल्ड के कंगन या ब्रेसलेट पहनने की सोच रही हैं और सोने के भाव देखकर गोल्ड खरीदने जा रही हैं तो इन 7 डिजाइन को सेव कर लें। जो डेली वियर में आपकी कलाईयों की शोभा बढ़ा देंगे। (सभी फोटो साभार-Pintrest)
18 कैरेट सोने में बने गोल्ड के कंगन मजबूत और टिकाऊ होते हैं। साथ ही आपको सोने का भाव भी कम देना पड़ेगा। ये डिजाइन डेली वियर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
अगर आप डबल कंगन वाला सेट चाहती हैं तो उसमे डेली वियर के लिए ये डिजाइन बेस्ट है। जो खोखली ना होकर चपटी डिजाइन में होगी तो ज्यादा दिन तक चलेगी।
बीच में एक स्टोन या डायमंड जड़ा ये गोल्ड ब्रेसलेट वर्किंग लेडीज और यंग लेडीज पर काफी खूबसूरत दिखेगा और आपके लुक को अलग ही दिखाएगा।
प्लेन डिजाइन का ये एक सिंगल कंगन है जिसके बीच में पॉलिश की मदद से शाइन बनाई गई है। जो इसे गोल्ड रेट में ब्यूटीफुल सेट देगा।
बजट अगर ज्यादा है तो डायमंड जड़े ब्रेसलेट भी अपने लिए चुन सकती हैं। और मार्केट में इसके रिप्लिका भी मिल जाएंगे जिसमे डायमंड की जगह पॉलिश या फिर स्टोन जड़े मिलेंगे।
कंगन की लेटेस्ट डिजाइन खोज रही हैं तो इसे सेव कर लें। पॉलिश की मदद से इसमे शाइन बनाई गई है जो डबल मेटल का लुक क्रिएट कर रही है और डेली वियर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
आपकी नाजुक कलाईयों पर ये सिंगल कड़ा खूबसूरत दिखेगा। इस डिजाइन को सेव कर लें और ज्वैलरी शॉप पर ऑर्डर देकर बनवाएं। 18 कैरेट में ये मजबूत कड़ा बनकर तैयार होगा।